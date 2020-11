Celui qui met en garde n’est pas un traître: «Lamentable Stories» est en effet un film «très Javier Fesser». Une comédie qui renvoie, surtout ou particulièrement, parce que je le pense, à l’époque d’un «miracle de P. Tinto» avec qui il partage son récit formé par la somme de «morceaux plus ou moins gras de l’histoire». Au total, quatre histoires si on n’a pas mal raconté, ni mal racontée l’une après l’autre jusqu’à ce qu’à la fin Dieu les élève, et elles se croisent toutes.

Et que dire d’autre qui ne soit pas déjà dit? Quatre histoires au goût de Javier Fesser, le réalisateur espagnol qui sait tirer le meilleur parti de chaque euro budgétaire: s’il en avait été un autre, son «Mortadelo y Filemón» aurait coûté le même prix que «L’impossible». Ou plus. S’il en avait été une autre, la même, aussi, comme celle de «Mortadelo y Filemón» réalisée par l’un des Bardem, ces «histoires regrettables» auraient été regrettables mais dans un mauvais sens. Ou pire.

Fesser est comme ce funambule qui grimpe trop avec un verre au fil en criant «calme-toi, je contrôle». Qui a dit peur? Qui a dit honte? Si P. Tinto’s était l’entrée qui vous a fait faim, «Lamentable stories» est le dessert qui vous surprend avec l’estomac déjà un peu rassasié. C’est toujours un bonbon très appétissant et addictif, mais si vous n’êtes pas “très Javier Fesser” vous le prendrez comme celui qui le demande car il est inclus dans le menu.

Et pour mémoire, un serveur reste avec ‘Lamentable Stories’ avant avec ‘Champions’, même s’il est vrai que celui-là, comme ‘Camino’, avait un cœur alors qu’entre le “Jimmy el Cachondo” était un chaos authentique (animé). Ces histoires sont plus qu’un simple rappel hilarant que nous vieillissons. Qu’avec l’âge nous regardons le funambule avec plus de peur que de respect. Que ceci, s’il vous plaît, est sérieux.

Eh bien, pas vraiment, ce n’est pas, et comme une bonne comédie “très Javier Fesser” avec plus de bêtise que d’âme, ces ‘Lamentable Stories’ sont un passe-temps aussi vif qu’au final ils sont éphémères, sans qu’aucun de ce qui précède ne soit ni bon ou mauvais plus que juste. Pendant un moment ça l’est, mais ça ne laisse aucune place même si ce n’était jamais l’intention: Une petite “blague” pour les amis des petites “farces”. Un imbécile très efficace en revanche.

Allez, qu’est-ce qu’on pourrait dire, tu sais, combien est promis autant est prévenu.