Tom Holland et Daisy Ridley sont sans aucun doute deux des talents les plus rentables d’Hollywood, car ils sont les protagonistes de deux des licences les plus puissantes du monde du divertissement telles que: “ Star Wars ” et le Marvel Cinematic Universe (MCU) . Maintenant, grâce à une nouvelle fuite L’affiche de leur prochain film ensemble a été révélée, qui s’appelle “ Chaos Walking ”.

Tous les fans de ces acteurs savent qu’en 2016, la société Lionsgate a commencé à rassembler son casting pour une adaptation cinématographique du roman de Patrick Ness ‘Le couteau de ne jamais lâcher prise’, et ils ont décroché deux des étoiles montantes d’Hollywood.

Ridley a rejoint le projet moins d’un an après ‘Star Wars: Le réveil de la force’ a battu de nombreux records au box-office, tandis que Holland a été choisi pour le rôle-titre quelques mois après ses débuts au MCU en tant que Spider-Man dans ‘Captain America: guerre civile’.

‘Chaos Walking’ se déroule dans le Nouveau Monde, une planète extraterrestre colonisée par l’humanité, là-bas, Holland joue Todd Hewitt, un jeune homme de Nouveau monde Il a été élevé pour croire qu’un agent pathogène a tué toutes les femmes.

Todd est capable d’écouter l’esprit des gens et des animaux, il rencontre une mystérieuse dame nommée Viola Eade, jouée par Ridley qui devient sa source de silence. Maintenant, Grâce au portail Digital Spy, l’affiche de ‘Chaos Walking’ a été dévoilée.

Fait intéressant, l’affiche n’inclut pas de date de sortie, ce qui pourrait indiquer qu’elle n’arrivera peut-être pas en janvier 2021 comme évoqué précédemment, mais nous devrons attendre l’étude de sa réponse finale, car il avait été dit auparavant. Lionsgate s’est désintéressé de ce film il y a longtemps.