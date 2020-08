Petits monstres se

premières le 14 août dans les théâtres. Il s’agit du nouveau film d’Abe

Forsythe (« Down Under »), qui écrit et dirige cette comédie de

terreur mettant en vedette l’actrice et lauréate d’un Oscar qui a déjà surpris dans le

genre pour son rôle dans «Nous», Lupita Nyong’o («12 ans

esclavage »).

Le film Il a déjà eu sa première mondiale lors de la dernière édition du Festival de Sundance et il a été présenté au Festival de Sitges, au Madrid Night Festival (Prix de la meilleure actrice, Prix du public, Prix du meilleur scénario), au Festival du film d’horreur Molins de Rei, à Fancine Málaga et à la Semana de Cinéma fantastique et d’horreur de Saint-Sébastien.

En plus de Lupita Nyong’o, le film met également en vedette Alexander England («Alien: Covenant») et Josh Gad («La belle et la bête», «Pixels: le film»), entre autres.

Dave a décidé

surmonter sa récente rupture en se réfugiant chez son neveu Félix, qu’il accompagne

lors d’un voyage scolaire, entre autres, pour pouvoir se rapprocher de l’un des

professeurs, Mlle Caroline. Tout semble normal, du moins jusqu’à

Déclenchez une invasion de zombies qui menace les plans de Dave.

