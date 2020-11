Confirmé la présence du jeune Iman Vellani en tant que Kamala Khan / Ms. Marvel dans la future série Disney +, ‘SP. Merveille ‘, va Discussing Film a annoncé le début de la production de la série MCU tant attendue à Atlanta, en Géorgie, en plus de promouvoir la participation de Carmen Cabana («Narcos», «High Fidelity») en tant que directrice de la photographie.

Le ‘Ms. Marvel ‘a été confirmé l’année dernière avec l’écrivain britannique Bisha K. Ali (‘ Quatre mariages et un enterrement ‘) en tant que scénariste et showrunner. Par ailleurs, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé l’arrivée de Moon Knight (dont le tournage devrait débuter début 2021 à Budapest) et She-Hulk, personnages qui arriveront plus tard sur grand écran.

Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy et Meera Menon dirigeront la série. El Arbi et Fallah étaient en charge de la réalisation du troisième volet tant attendu de la franchise avec Will Smith et Martin Lawrence, “ Bad Boys for Life ”, tandis qu’Obaid-Chinoy est un documentariste oscarisé connu pour des œuvres telles que “ Une fille dans la rivière: Le Price of Forgiveness »et« Saving Face », et Menon est connue pour son travail sur le petit écran avec des émissions comme« You »,« For All Mankind »et« The Punisher ».

Kamala Khan, le premier personnage musulman de Marvel à diriger sa propre bande dessinée, a été créé par les éditeurs Sana Amanat et Stephen Wacker, l’écrivain G. Willow Wilson et l’artiste Adrian Alphona. Khan a fait sa première apparition dans Captain Marvel # 14 (août 2013) avant de reprendre la série comique ‘Ms. Marvel ‘en février 2014.

Dans l’univers Marvel, Khan est une adolescente pakistanaise très talentueuse du New Jersey qui découvre qu’elle a un gène inhumain et prend le nom de code de Mme Marvel (en relation avec son idole, Carol Danvers). Son principal pouvoir est sa forme changeante, c’est-à-dire qu’il peut étirer, déformer, dilater ou comprimer tout son corps et / ou des parties de celui-ci.