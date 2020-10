Malgré le fait que l’univers cinématographique Marvel (MCU) prépare plusieurs projets pour les prochaines années, tous les fans sont très excités pour la troisième partie de ‘Spider-Man’ avec Tom Holland. Maintenant, selon un nouveau rapport, il a été révélé que le film tant attendu ‘Spider-Man 3’ mettrait en vedette The Defenders.

Grâce au MCU ayant réussi à formaliser un univers cinématographique très réussi, déjà il est très rare de parler d’un film qui ne met en scène qu’un super-héros.

Maintenant, grâce à un nouveau rapport du portail We Got This Covered, il a été révélé que ‘Spider-Man 3’ présenterait en quelque sorte les Defenders.

D’un autre côté, il est bien connu que, bien que les droits soient avec Netflix, Marvel Studios et Kevin Feige, ils sont impatients d’utiliser The Defenders dans leurs prochaines productions MCU, et selon certaines rumeurs, on sait que les acteurs qui ont donné vie à ces personnages reviendraient.

Plus tard, le portail garantit que l’idée est gérée qu’à l’avenir, le héros arachnide s’associera à des personnes comme Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones, dans un projet qui va au-delà de ‘Spider-Man 3’, dans une série peut-être?

Pour l’instant, les fans pourront voir si c’est vrai, une fois La troisième partie de ‘Spider-Man’ sort en salles en décembre 2021.