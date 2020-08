Ils ont mis une torsion sur les aventures de Spider-Man Noir et il prouve qu’il est en fait Indiana Jones de Marvel.

La série stylisée Spider-man noir s’est présenté comme une histoire policière difficile, mais son dernier numéro a confirmé qu’il s’agissait de la version de merveille de Indiana Jones. Échange de chapeau et de fouet pour un masque et beaucoup de joue, Peter Parker est un héros globe-trotter semblable à l’archéologue aventureux créé par George Lucas.

C’est possible que Spider-man noir peut ne pas être tout à fait populaire ces jours-ci, car son premier numéro a été publié en mars 2020, mais il est peu probable qu’il reste longtemps inconnu. Les panneaux noir et blanc sont savamment agencés par l’artiste Juan Ferreyra imiter le style classique du film noir avec des ombres sombres et un éclairage doux, tandis que le dialogue saisissant de Margaret Stohl emmène les lecteurs directement dans le monde d’un roman policier classique.

Situé dans le dur New York à la fin des années 1930, Spider-Man Noir suit Peter Parker, un enquêteur privé surpuissant et un Colt 45. Il suit les traces d’une femme morte et de la mystique Cicada Stone à travers le monde. avec l’aide de la sœur du défunt, la belle Dr. Huma Bergman.

Le troisième chiffre ressemble davantage aux aventures de l’archéologue.

Avec Spider-Man Noir # 3Marvel plonge encore plus loin dans le territoire occupé par les nazis, chose courante dans la saga Indiana Jones. Après une visite rapide à Berlin et un vol pénible à travers les montagnes enneigées, Peter Parker et son équipe atterrissent dans la ville animée d’Istanbul pour rencontrer Checkpoint Red. En quittant la ville à dos de chameau, l’équipe suit leur nouveau contact à une fouille archéologique nazie au milieu du désert. Dans une tournure trop familière, la femme fatale, le Dr Huma Bergman, révèle qu’elle travaille pour le Troisième Reich.

Bien que les histoires de Marvel aient certainement eu des nazis et des groupes de type nazi dans le passé, avec des résultats vraiment mitigés, la tournure de la belle femme trompeuse de héros est un mouvement classique d’Indiana Jones qui plaira à coup sûr aux lecteurs. Des gangsters aux objets mystiques, en passant par les lieux exotiques et les femmes dangereuses, Spider-Man Noir s’est élevé aux aventures d’Indiana Jones.