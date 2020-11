La franchise ‘Terminator’ a eu un grand nombre de films, mais à l’exception des deux premiers épisodes, il n’a pas reçu un bon accueil du public et de la critique malgré le fait que pour Terminator: destin sombre nous avons vu le retour de Linda Hamilton dans le rôle-titre et James Cameron impliqué, mais apparemment Paramount refuse de mettre fin à la franchise, car la rumeur dit qu’un nouvel opus est recherché et nous verrons John Cena et Margot Robbie dans «Terminator».

‘Terminator: Dark Fate’ est sorti en salles en 2019 et était une continuation de ‘Terminator 2’En plus de montrer une tournure intéressante à l’histoire, mais qui n’a pas tout à fait accroché le public et malgré une collection considérable, ce n’était pas assez important pour continuer l’histoire.

Selon des informations provenant de sources proches, ils cherchent à participer John Cena et Margot Robbie dans ‘Terminator’, parce qu’ils cherchent à donner une nouvelle tournure à la franchise et apparemment ils mettraient de côté cette fois Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton pour raconter une nouvelle histoire, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il puisse s’agir d’une sorte de remake et il n’est pas exclu que ce soit cette fois pour la télévision ou une plate-forme de streaming.

Actuellement, le lutteur de la WWE a une grande pertinence à Hollywood, car il a rejoint la franchise ‘Rapide et furieux’ et au genre des super-héros avec le rôle de Peacemaker pour l’univers étendu DC, comme Margot Robbie avec son rôle de Harley Quinn, donc l’idée de les voir ensemble dans une autre histoire d’action et de science-fiction n’est pas déraisonnable.