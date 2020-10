La fin des enregistrements est enfin arrivée, l’une des productions les plus attendues de Netflix vient de se terminer et est en cours de post-production, afin d’arriver à temps pour la fin de 2021. Rawson Marshall Thurber dirige Gal Gadot et Dwayne Johnson dans le film d’action et à la surprise de tous Ryan Reynolds partage des images de ‘Red Notice’ avec les étoiles mentionnées.

Le thriller qui se déroule dans le monde des arts voit Reynolds et Johnson faire équipe pour traquer le voleur d’art Gadot. Avec d’énormes stars à la tête de la production et avec le montant d’argent qu’il en a coûté pour la fabriquer, il est normal que les attentes soient élevées.

La production a commencé en janvier, mais en mars, elle a dû s’arrêter en raison de la pandémie et ce n’est qu’en septembre qu’ils ont pu recommencer à enregistrer, le tout avec des protocoles stricts afin de ne pas aider à la propagation du COVID-19.

Ryan Reynolds partage des images de «Red Notice» où il est vu avec les stars et le réalisateur. Le plus drôle, c’est qu’ils ont utilisé différents styles lors de l’enregistrement, comme un décor tropical, le fond classique avec un screan vert, ainsi qu’un hélicoptère entouré d’écrans LED, qui est le technologie utilisée dans «The Mandalorian».

«Il n’y a pas eu beaucoup de films ces derniers temps. Ils me manquent. Hier était mon dernier jour à #RedNotice. Nous avons commencé ce film il y a 10 mois. Nous nous sommes arrêtés en mars sans aucune idée de quand ou si nous reviendrions. Avec l’aide de tant de travailleurs intelligents de la santé et de la sécurité, Netflix a trouvé un moyen de nous remettre au travail. Chapeau à cet équipage. Je ne saurais trop insister sur sa valeur. Plus de 300 âmes vivant dans une bulle isolée pour en faire une réalité. Ils allaient travailler chaque jour dans les circonstances les plus intenses. Ce sacrifice n’est pas seulement le leur, mais il appartient également à leur famille, à leurs amis et à leurs proches qui ne les ont pas vus depuis des mois. Tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent des masques. Et visières. Et avoir des cotons-tiges collés dans votre nez tous les jours », a écrit l’acteur.