Nous vivons dans une réalité bien plus terrifiante que cette obscurité qui imprègne l’abîme sous Bikini Bottom. Le monde que 2020 nous a donné, sans aucun doute, fait de ce Rock Fund un paradis par rapport à ce qu’une pandémie inhabituelle nous a apporté. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’un sourire sincère, d’un vrai rire, de quelque chose qui nous fait tout oublier, même pour un instant. S’il y a quelqu’un qui nous a donné tout cela pendant plus de deux décennies, c’est sans aucun doute cet être jaune qui vit dans un ananas sous la mer. Maintenant, avec Bob l’éponge à la rescousse, son nouveau film, M. Square Pants rend hommage à son héritage et vient chez ses disciples avec une histoire fidèle à cet immense cœur qui le caractérise depuis tant d’années.

Dans son troisième long métrage d’aventure, SpongeBob se lance dans une aventure qui ne consiste pas à présenter autre chose que ce que l’on voit depuis plus de 20 ans sur l’écran de Nickelodeon. SpongeBob’s to the Rescue est construit à partir de clins d’œil sans fin à ce qui nous a fait rire tout au long de 274 épisodes à la télévision. Avec cette essence intacte, ce film ne fait que rendre un grand hommage à l’histoire créée par Stephen Hillenburg créé en 1999.

L’un d’eux – peut-être le plus important – est l’énorme amour de Bob pour Gary, son escargot et sa grande compagnie. Dans la saga télévisée on a vu à plusieurs reprises comment, pour une raison ou une autre, ce petit être a disparu, le plus significatif – et attachant – étant celui présenté dans l’épisode Have You Seen This Snail?, Diffusé en 2005. Dans ce chapitre –Et surtout dans un montage musical de pas plus de deux minutes–, il est possible de voir que ce que Bob ressent pour son animal de compagnie est quelque chose de si fort que, quand il disparaîtra, il n’y aura rien ou personne pour l’arrêter pour le récupérer.

Avec cette prémisse, le film Bob l’éponge à la rescousse nous montre à nouveau le chef du Crustacé de Krabby en voyage à travers la mer pour récupérer son escargot. Cette fois, celle qui a volé l’animal n’est pas Miss Tutsi de cet épisode mais le roi des mers lui-même. Dans une tentative de préserver la jeunesse éternelle, Poséidon découvre un pouvoir dans la bave d’escargot et Gary est la seule espèce dans l’eau qui peut lui donner ce dont il a besoin.

Imitant ce qui a été vu dans SpongeBob SquarePants: The Movie (2004) et SpongeBob SquarePants: A Hero Out of Water (2015) – le film SpongeBob SquarePants à la rescousse emmène ses personnages à nouveau dans un voyage dans – et brièvement hors de – l’eau. Tout au long de son voyage, comme le veut la tradition dans la filmographie de ce personnage, son chemin est plein de camées intéressantes et amusantes avec des visages comme Snoop Dogg, Danny Trejo, Keanu Reeves et même Kenny G en calmar tourné. dans le roi du saxophone.

L’histoire de ce film, bien sûr, comprend des éléments déjà obligatoires dans les aventures de SpongeBob: les tentatives sans fin de Plankton pour voler la formule de Krabby Burger; Arenita explorant sa piste scientifique; Squidward considérant un jour de plus de travail comme un fardeau infini; M. Krabs aspire à plus de richesses et, surtout, Patricio suit fidèlement son meilleur ami.

C’est pourquoi SpongeBob à la rescousse n’essaie pas de réinventer l’héritage de ce personnage animé à succès. Son objectif central n’est pas seulement d’exploiter à nouveau sa formule à succès mais de devenir le meilleur hommage à son créateur, animateur et biologiste marin Stephen Hillenburg, décédé en 2018. Le film écrit et réalisé par Tim Hill – un ancien collaborateur des aventures TV Shows on Bikini Bottom – fait de ce film le meilleur moyen de se souvenir et de célébrer l’esprit dans lequel Hillenburg a révolutionné la télévision d’animation au début du 20e siècle. -La ligne avec laquelle se ferme la bande, accompagnée de son nom, émuera sans aucun doute énormément les fans de cette franchise.

A l’image de cette chanson dans laquelle Bob célèbre le plus beau jour de sa vie – qui a engendré la création d’une comédie musicale nominée pour 12 Tony Awards en 2018 – le film Bob l’éponge à la rescousse célèbre l’univers dont il fait partie. Cette cassette – musicalisée par Steve Mazzaro et Hans Zimmer – est un excellent cadeau pour tous ses fidèles fans. C’est un film qui est dédié uniquement et exclusivement à ceux qui ont grandi avec le dessin animé depuis 1999 et à ceux qui continuent aujourd’hui de faire de SpongeBob le spectacle le plus réussi de l’histoire de Nickelodeon.

Il y a un moment particulier dans le film Bob l’éponge à la rescousse qui nous aide à illustrer le voyage que nous entreprenons. À un certain moment de l’intrigue, Bob et Patrick arrivent dans la cité perdue d’Atlantic City, une sorte de Las Vegas sous la mer d’où Poséidon contrôle son règne. Là, on suit ces deux personnages ravis d’un monde écoeurant, idiot, mais très innocent qui pourrait être un bon moyen de décrire l’histoire de ce film.

À ce stade, il est clair que Bikini Bottom est un monde qui sait qu’il est très facile de nous captiver et de nous piéger avec sa douceur. Et que, dans deux décennies plus tard, cette route sous la mer est loin d’être épuisée. Les souhaits de Nickelodeon d’explorer davantage les personnages de cette histoire sont incarnés de manière intéressante dans ce film. On assiste ici à une partie de l’enfance de Bob et de sa compagnie. Même avec une erreur dans l’histoire présentée à la télévision – sur la façon dont l’amitié de Bob et Sandy a commencé – les flashbacks d’un camp pour enfants nous montrent quelque chose qui semblait impossible: que ces êtres aquatiques ont un côté encore plus attachant que celui que nous connaissions déjà.

Depuis 1999, SpongeBob SquarePants a accompagné une génération de téléspectateurs. L’être qui vit dans un ananas sous la mer a été responsable d’histoires qui nous ont fait sourire à d’innombrables occasions. Dans ce monde qui l’a obligé à sortir son nouveau film sur des plateformes numériques et non dans une salle de cinéma, SpongeBob vient à la rescousse de ses fidèles fans et leur donne quelques raisons de sourire. L’un d’eux est la promesse que vos aventures maritimes sont loin d’être terminées. Et l’autre est que, quand nous en avons le plus besoin, son immense cœur sera là pour tout le monde. Parce que comme le montre ce film, une vie sans la folie et le rire de Bob l’éponge, ne serait pas la vie.

Titre original: Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite

An: 2020

Réalisateur: Tim Hill

Acteurs: Keanu Reeves

Date de sortie:5 novembre 2020 (États-Unis)

Bob l’éponge



