Former un Jedi n’a jamais été facile, Cependant, on pourrait dire que Luke en a eu un assez rapidement, puisque le jeune Padawan a décidé de l’interrompre lorsqu’il sentait que ses amis étaient en danger et après une longue attente, il a finalement été confirmé combien de temps Luke Skywalker a passé à s’entraîner sur Dagobah avec Yoda.

Précédemment, les padawans ont dû s’entraîner pendant plusieurs années avant d’atteindre le rang de chevalier Jedi, mais en raison des circonstances, Yoda a dû accélérer le processus avec Luke et bien qu’il ait essayé de le convaincre de rester sur Dagoba, Skywalker a fini par quitter la planète et sa décision l’a conduit à être vaincu par Darth Vader.

Parce que le film ne traitait pas de la formation complète de Luke, les fans pensaient que les aspirants Jedi n’avaient passé que quelques jours à Dagobah s’entraînant avec Yoda, cependant, le nouveau livre, «D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque» a révélé qu’il passait beaucoup plus de temps sur cette planète.

“Mais j’ai beaucoup appris depuis! Luc proteste, Et je résiste à l’envie de renifler Comme si porter Yoda sur vos épaules et manger sa terrible nourriture pendant quelques semaines ferait de vous un Jedi », décrit le livre, révélant que Skywalker a passé plusieurs semaines à s’entraîner sur Dagoba et pas seulement des jours comme on le pense actuellement.

C’est drôle de découvrir ça Luke en avait déjà assez de son entraînement en quelques semaines S’il l’avait commencé, alors qu’en réalité cela devait durer des années, donc sûrement s’il avait suivi le plan original, il aurait probablement fait défection, heureusement, son destin l’a conduit à vaincre l’Empire et à ramener Anakin Skywalker.

De cette façon, il a été révélé combien de temps Luke Skywalker a passé à s’entraîner sur Dagobah Et bien que cela n’ait jamais été un problème de continuité dans l’histoire, il est bon de savoir que sa formation a duré plus longtemps qu’on ne le croyait à l’origine.