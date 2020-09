Warner Bros.Animation et DC Comics ne s’arrêtent pas dans les domaines de l’animation et continuent d’élargir leur catalogue. Son nouveau film d’animation est Superman: Man of Tomorrow, qui sert de redémarrage de l’univers DC après l’aboutissement de Justice League Dark: Apokolips War (2020), et qui nous présente une nouvelle origine de l’homme d’acier sous la direction de Chris Palmer (Voltron: The Legendary Defender), qui fait ses débuts en tant que réalisateur.

Pour commencer, le film d’animation Superman: Man of Tomorrow n’est pas fidèlement basé sur une bande dessinée kryptonienne, bien qu’il fasse un léger clin d’œil à Superman: American Alien de Max Landis. Pour le reste, et comme nous l’avons mentionné ci-dessus, c’est une histoire d’origine qui raconte les étapes prématurées et les motivations du super-héros pour devenir ce que nous connaissons tous; cependant, il ne remplit pas sa mission.

Au niveau du rythme, le film d’animation Superman: Man of Tomorrow est lent et dans sa première partie en profite pour nous faire découvrir les passages de Clark Kent durant son enfance et sa jeunesse à Smallville, ainsi que ses premiers jours en tant que stagiaire au Daily Planet, le début de sa relation avec une Lois Lane très rusée et égoïste et quelle sera sa rivalité avec le machiavélique Lex Luthor. Mais ce n’est qu’à partir de sa confrontation avec le méchant Lobo et de l’apparition surprise de Martian Manhunter, comme une sorte de mentor, que le film démarre et que l’action se fait briller. Cependant, la fluidité diminue à nouveau avec l’inclusion d’une plus grande menace appelée Parasite, et bien que chacun des personnages soit très bien conçu et représenté, en réalité ils manquent de charisme, ils sont superficiels et leurs motivations ne sont pas bien définies. . Peut-être que ce qui est rachetable est la relation attachante et chaleureuse du héros avec ses parents Martha et Jonathan Kent.

De même, le long-métrage gaspille les ressources sonores pour donner de l’émotion au récit du film et surtout parce qu’ils ne font pas briller les séquences de combat où le son de chaque coup ou attaque doit être important. Mais ce qui ressort, c’est la proposition dans la technique d’animation, puisque chaque personnage et même les objets de la mise en scène présentent des lignes épaisses dans leurs contours qui ressemblent à ceux des pages imprimées de la bande dessinée, un aspect qui en aucun moment ne peut être perdu de vue, même dans les séquences de combat susmentionnées. La conception de la production joue également en faveur de Superman, en particulier pour les détails futuristes qui donnent vie à la ville de Metropolis. Et au niveau de la violence, le film d’animation Superman: L’homme de demain ne lésine pas sur la révélation de sang et même de corps incinérés.

Bien que le scénario de Tim Sheridan soit tiède et assez faible, il faut insister sur le soin d’inclure deux thèmes transcendants dans l’intrigue. Le premier, la mention des théories qui font allusion à l’existence d’autres civilisations ou de la vie extraterrestre au-delà de la planète Terre et le second thème est lié à la xénophobie, qui, bien qu’elle ne s’y plonge pas, reflète bien le rejet par l’être humain de l’inconnu et son action impitoyable de détruire ce qui ne correspond pas à sa nature.

Bien sûr, pour les vrais fans de Man of Steel, il sera assez curieux de voir Clark Kent comme un jeune homme inexpérimenté à peine capable de contrôler ses pouvoirs, mais surtout d’expérimenter ce que ses vêtements pourraient être pour couvrir sa véritable identité. De plus, le film nous fait occasionnellement référence à Bat Man, afin qu’ils puissent anticiper un nouvel univers cinématographique qui inclut les autres héros de la Justice League.

Le film d’animation Superman: Man of Tomorrow est divertissant, sinon mémorable pour l’un des super-héros les plus emblématiques de DC Comics. En fait, cela aurait beaucoup mieux fonctionné s’il s’agissait d’un épisode pilote pour une série télévisée, car l’histoire est froide et ne peut pas décoller si l’intention est de jeter les bases d’un nouveau réseau de films basé sur le super-héros célèbres.

Superman: Man of Tomorrow est désormais disponible sur Cinépolis Klic, Google Play et Apple TV.

Titre original: Superman: l’homme de demain

Réalisateur: Chris Palmer

Voix en anglais: Darren Criss, Zachary Quinto

Date de sortie:23 août 2020 (MX)

DC Comics Superman L’homme de demain

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.