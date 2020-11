Le militaire qui fait trembler ses ennemis juste avec ses yeux a terminé sa saga pas de la manière que beaucoup de fans auraient aimé et apparemment Sylvester Stallone, un acteur qui a joué le personnage pendant plusieurs décennies, ne veut plus continuer son histoire, cependant, a signalé que seule la franchise continuerait si Rambo revenait dans une préquelle.

Les cinq films de personnages d’action qui ont commencé en 1982, Ils sont devenus l’une des sagas classiques de Stallone avec Rocky, gagner des millions de dollars au box-office, mais “ Rambo: Last Blood ”, qui est la dernière mission du héros, a levé 91 millions, alors que son budget était de 50 millions, en plus cette livraison était l’un des revenus les plus bas car le reste de films ont fait plus de 100 millions.

Aussi, dit long métrage obtenu 26% sur les tomates pourries par les critiques, Alors que le grand public accordait à 82% une grande différence entre une note et une autre, ce n’était donc pas très favorable pour Stallone, qui a déclaré qu’il n’était plus intéressé à faire plus de films Rambo.

Cependant, un fan a demandé à l’acteur s’il reviendrait en tant que célèbre mercenaire auquel il a répondu: “Juste comme une préquelle en streaming ou rien.” Ce n’est pas une confirmation que Rambo reviendrait dans une préquelle, cependant il n’est pas impossible que le projet soit réalisé car Hollywood continue dans sa tendance à la nostalgie pour attirer les fans ainsi que les nouvelles générations.

D’autre part, Stallone a annoncé qu’il venait de terminer le tournage de son nouveau film «Samaritan», basé sur une célèbre bande dessinée. Et malgré la pandémie de coronavirus, le projet s’est poursuivi, sans aucun problème. Alors que sa date de sortie est prévue pour le 4 juin 2021 sans plus tarder.