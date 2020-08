L’univers cinématographique Marvel est à la recherche de son nouveau Wolverine et l’acteur Taron Egerton est toujours dans toutes les piscines des fans.

La star de Kingsman et Rocketman, Taron Egerton, a été le choix préféré des fans pour jouer Carcajou pendant un certain temps, et avec Studios Marvel se préparer à redémarrer la franchise X MenDans chaque interview qu’il donne, ils lui posent toujours des questions sur le sujet. Au lieu de donner espoir, il dit simplement que les fans peuvent rendre cela possible.

Taron Egerton s’est lié d’amitié avec l’ancien acteur de Wolverine, Hugh Jackman, pendant le tournage Eddie l’aigle (2015) ensemble, et bien qu’ils n’aient pas discuté de ce rôle à l’époque, que pense l’acteur à ce sujet maintenant?

« Que quelqu’un pense que je serais bon pour le rôle est vraiment flatteur », a déclaré Taron Egerton dans une récente interview. «J’adore Marvel, mais ce sont juste des trucs de fans. Il n’y a aucun fondement à ces rumeurs ». L’intervieweur a demandé s’il avait collé une photo de lui-même dans le costume de super-héros sur le mur, ce à quoi l’acteur a répondu: «Non. Étonnamment, je n’ai aucune photo de moi sur le mur. «

Nous vous laissons ici un Fan Art de l’acteur Taron Egerton dans le rôle de Wolverine.

Physiquement, cela pourrait être une option très intéressante.

Il n’est pas difficile d’imaginer Taron Egerton jouer à Wolverine dans l’univers cinématographique Marvel, car il est assez petit pour être similaire au personnage de bande dessinée, tout en montrant déjà qu’il peut faire des films d’action comme Kingsman. La vérité est que ce sera un choix difficile, car faire oublier Hugh Jackman sera une tâche assez importante, puisque l’acteur australien a joué le rôle pendant 17 ans et l’a fait de manière parfaite.

