L’histoire du méchant Black Widow Taskmaster dans Marvel Comics est celle d’un mercenaire et d’un héros à la fois. Pourrait-il se racheter dans l’univers cinématographique Marvel?

Le méchant Black Widow pourrait-il devenir le prochain anti-héros de l’univers cinématographique Marvel? Lorsque le premier film solo de Scarlett Johansson pour Marvel Studios arrive enfin en novembre (en supposant que la pandémie ne force pas un autre changement de date de sortie), les fans pourront enfin voir qui se cache sous le masque mystérieux du Mercenary Taskmaster et ce que c’est. exactement son origine sur grand écran.

Dans Marvel Comics, Taskmaster est Anthony «Tony» Masters, un mercenaire né à Brooklyn avec des «reflets photographiques». Capable d’imiter les capacités physiques de tous ceux qu’il voit, mais une fois, Masters a utilisé ses compétences pour entraîner des criminels dans des cascades et des styles de combat, dans le but de vendre les criminels formés au plus offrant. Il est devenu Taskmaster, arborant un masque de crâne emblématique et un combo capuche et cape blanche. Il reste à voir si Black Widow suit la même histoire d’origine pour sa version écran (certaines théories indiquent qu’OT Fagbenle est l’homme sous le masque), mais la vraie question est de savoir si Taskmaster survivra aux événements de Black Widow et progressera vers. devenant l’anti-héros, il est finalement devenu le matériau original des bandes dessinées.

La théorie indique que Black Widow pourrait aider à mettre en place Black Knight

À la suite des événements de la série de bandes dessinées Marvel de 2007, Guerre civile, les super-héros de l’univers Marvel ont été forcés de s’inscrire au registre des super-héros ou de fuir. Taskmaster a même servi comme sergent de forage pour l’Initiative, formant de jeunes héros pour le gouvernement, ayant déjà été employé par le gouvernement américain comme l’un des Thunderbolts, une équipe qui aurait fait une apparition dans le Phase 4 de l’UCM. Kevin Feige pourrait déjà mettre en place les éléments du tableau pour transformer Taskmaster après ses débuts dans Black Widow en quelque chose de plus.

Chez Marvel Comics, l’emploi de Taskmaster à l’Initiative l’a amené à aimer ses étudiants et à aimer être du côté des bons pour un changement. Le nouveau statut anti-héros de Taskmaster a été remis en question lorsque Norman Osborn, également connu sous le nom de Green Goblin, a repris le S.H.I.E.L.D. (en le renommant H.A.M.M.E.R.) à la suite de « Secret Invasion », qui a vu les Skrulls infiltrer la communauté des super-héros pendant plusieurs années.

Osborn a forcé Taskmaster à diriger l’Initiative Shadow, entraînant des criminels à se faire passer pour des héros, un fait qui a bouleversé Taskmaster, qui a menacé de partir. Osborn a menacé sa vie en le forçant à rester. Malheureusement, les fans de MCU sont loin de profiter d’une histoire de Dark Reign sur grand écran, car Norman Osborn n’est pas encore apparu dans la série Spider-Man de Tom Holland. Cela ne veut pas dire que Taskmaster ne peut pas continuer à se racheter à l’écran, tant que les scénaristes décident de le laisser en vie à la fin de Black Widow. Marvel a la mauvaise habitude de tuer ses meilleurs méchants à l’écran, et la liste des méchants MCU laissés en vie est assez petite.

Taskmaster a eu du mal à prouver sa rédemption

Le développement de Taskmaster en tant qu’anti-héros dans les bandes dessinées est bouleversé lorsque Norman Osborn est manipulé par Loki pour attaquer Asgard. Taskmaster est envoyé au combat et s’engage dans un combat avec deux Captain America (Bucky et un Steve Rogers ressuscité). Tragiquement, les capitaines ne sont pas au courant de la réhabilitation de Taskmaster en tant qu’anti-héros et le considèrent comme le même méchant qu’il a toujours été, d’autant plus qu’il se bat aux côtés d’Osborn.

Le récit interne de Taskmaster dit au lecteur à quel point cela le dérange, car tous ses pas en tant que héros ont été vains. Taskmaster peut se faufiler hors du champ de bataille aux côtés du Constrictor, mais pas avant de narguer Norman Osborn en disant qu’il avait aidé Deadpool à interférer avec ses plans. Malheureusement, Taskmaster et Constrictor sont revenus à la vie de mercenaire après l’histoire du «siège».

Taskmaster pourrait être le prochain anti-héros du MCU

Taskmaster pourrait rompre avec la tradition des méchants MCU et non seulement survivre aux événements de Black Widow, mais aussi grandir au-delà d’eux et potentiellement être racheté en tant que force pour le bien. Le conflit au sein du personnage, qui a apprécié son temps de héros dans la bande dessinée, avant d’être réduit à un état criminel par des héros qui ne pouvaient pas croire qu’il avait été réformé, est prêt pour une adaptation sur grand écran. Son conflit avec Deadpool dans les bandes dessinées lui donne également une chance d’apparaître aux côtés du mercenaire à grande gueule si Ryan Reynolds fait ses débuts «explosifs» dans le MCU. La propension du personnage à former des sbires dans le matériel source signifie qu’il pourrait revenir à d’autres films MCU, bien que cette version ne semble pas suivre les mêmes traces que son homologue dans le matériel source. Au contraire, l’UMC Taskmaster semble avoir quelque chose de personnel avec Black Widow et ses compagnons, dirigeant sa propre escouade de mercenaires bien entraînés.

Indépendamment de la motivation du personnage en tant que méchant dans Black Widow, Taskmaster peut toujours s’inspirer de Marvel Comics et progresser au-delà des événements du film et être réhabilité en tant que Loki dans la franchise Thor ou Nebula dans Guardians of the Galaxy. Cette théorie est fortement dépendante des événements de Black Widow. Il se pourrait que Natasha Romanoff et sa «famille» d’espions et de super soldats de la salle rouge finissent par prendre la vie de Taskmaster. Ce serait dommage, car le personnage a le potentiel d’un puissant arc rédempteur à l’écran, basé sur le matériau source. Que ce soit dans un film Thunderbolts, un redémarrage de Deadpool ou une éventuelle suite de Black Widow, Taskmaster pourrait être le prochain grand anti-héros du MCU.