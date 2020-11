Bloomberg

Une étude d’Oxford confirme la réponse au vaccin Astra chez les personnes âgées

(Bloomberg) – L’Université d’Oxford a confirmé que le vaccin COVID-19 qu’elle développe en collaboration avec AstraZeneca Plc a produit des réponses immunitaires robustes chez les personnes âgées dans une étude préliminaire, et les principales conclusions de la dernière phase de Les résultats, publiés jeudi dans la revue médicale Lancet, éclairent davantage les données préliminaires publiées ces derniers mois montrant que le vaccin expérimental a déclenché une réponse immunitaire chez les personnes âgées, qui sont à un risque plus élevé de développer une maladie grave. “Il s’agit d’une étape très importante, car la grande préoccupation de tout vaccin est qu’il peut ne pas fonctionner aussi bien chez les personnes âgées”, a déclaré Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, dans une interview avec Bloomberg Television. Les données sont «une autre brique dans la maison que nous essayons de construire pour ce vaccin.» Les chercheurs attendent toujours les résultats des essais de stade avancé qui montreront si le vaccin peut atteindre le niveau élevé montré par les favoris de la course, Pfizer Inc. . et Moderna Inc. La lecture des données d’Astra-Oxford interviendra après avoir atteint 53 cas confirmés de COVID-19 dans le procès, a déclaré Andrew Pollard, chercheur en charge du procès d’Oxford, lors d’une conférence de presse. Pollard a également déclaré qu’Astra et Oxford publieront les résultats «de haut niveau» des essais immédiatement après avoir passé le niveau de référence de contagions, suivis d’une analyse des données plus détaillée et examinée par des pairs dans une revue scientifique des semaines plus tard. il y a eu beaucoup de nouvelles prometteuses sur les vaccins. Pfizer, en collaboration avec l’allemand BioNTech SE, a annoncé mercredi que son vaccin était efficace à 95% dans une analyse finale des données d’essai, ouvrant la voie à la société pour demander une approbation réglementaire aux États-Unis. Le vaccin de Moderna est tout aussi efficace. Les résultats de l’étude de phase 2 d’Oxford montrent que le vaccin est mieux toléré chez les personnes âgées et produit une réponse immunitaire similaire chez les adultes plus âgés et plus jeunes. 560 adultes, dont 240 personnes âgées, ont participé à l’étude 70 ans. Les patients âgés ont été les plus touchés par la pandémie, la grande majorité des décès survenant chez les plus de 60 ans. Les données publiées en juillet ont montré que le vaccin provoquait des réponses immunitaires robustes chez les adultes âgés de 18 à 55 ans. “Induire de fortes réponses immunitaires chez les personnes âgées est un défi de longue date”, a écrit Angela Minassian, chercheuse à Oxford, dans un communiqué. «Montrer que cette technologie vaccinale est capable d’induire ces réponses – dans le groupe d’âge le plus à risque de développer un covid-19 sévère – laisse espérer que l’efficacité du vaccin sera similaire chez les adultes plus jeunes et plus âgés. “.Oxford attend les résultats des essais de phase finale sur l’efficacité du vaccin dans les semaines à venir. L’étude montre que le vaccin provoque peu d’effets secondaires et déclenche une réponse dans les cellules T qui attaquent le virus dans les 14 premières jours après avoir reçu la première dose et une réponse anticorps protectrice dans les 28 jours après avoir reçu la dose de rappel. Des niveaux de neutralisation ont été atteints chez 208 patients sur 209 14 jours après le vaccin de rappel. Le schéma à deux doses requis chez les principaux vaccins candidats signifie qu’environ 15 milliards de doses pourraient être nécessaires pour inoculer la population mondiale. . La distribution et le mouvement anti-vaccin sont désormais les deux plus grands défis auxquels est confronté l’effort de vaccination, selon Horton de The Lancet. “La responsabilité de nos dirigeants politiques est vraiment de gagner la confiance du public”, a déclaré Horton. «Nous devons protéger les progrès que nous avons réalisés et le mouvement des vaccins est une menace pour ces progrès.» Note originale: une étude d’Oxford confirme la réponse d’Astra Covid Shot chez les personnes âgées (3) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com pour garder une longueur d’avance avec la source d’informations commerciales la plus fiable. © 2020 Bloomberg LP