Anya Taylor-Joy dirige le nouveau projet Netflix, qui est une adaptation en mini-série du roman Queen’s Gambit. La société de streaming a publié les premières images de l’émission, ainsi qu’un teaser qui promet mystère, complexité et performances solides (via EW).

Ce sera le 23 octobre prochain lorsque la série fera ses débuts sur la plateforme avec sept épisodes, qui ont été écrits, réalisés et produits par Scott Frank, nominé aux Oscars pour son travail de scénariste pour Logan. De même, la création sera également le showrunner.

Les chapitres suivront Beth Harmon, une enfant prodige abandonnée par ses parents dans un orphelinat du Kentucky à la fin des années 1950. Elle s’occupera de ses démons en utilisant ses compétences d’échecs tout en développant une dépendance aux échecs. tranquillisants. Cependant, même avec ces obstacles, il se propose de se démarquer de manière glamour dans le monde compétitif du jeu qui le passionne tant et qui est dominé par les hommes.

En plus de l’interprète de The Witch, Le casting est complété par Thomas Brodie-Sangster (Maze Runner), qui jouera Benny, un autre prodige arrogant qui servira de principal rival du protagoniste, et la réalisatrice Marielle Heller (Une belle journée dans le quartier), qui se séparera de son travail derrière la caméra pour donner vie à Mlle Alma, une femme au foyer solitaire qui adopte Beth.

Le livre original a été publié en 1983 et est écrit par Walter Tevis. Au moment de sa première, l’histoire a reçu des critiques positives pour la façon dont elle abordait la psychologie de ses personnages et pour l’attention aux détails qui a été apportée à la représentation des différents jeux et mouvements d’échecs.

Vous pouvez voir les premières images de la série Queen’s Gambit ci-dessous:

Anya Taylor-Joy mini-série Netflix

