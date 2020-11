Dans une année extrêmement difficile pour l’industrie cinématographique dans laquelle la plupart des grands films ont été retardés en raison de la pandémie, ‘Principe‘de Christopher Nolan a tenu sa place et est sorti en salles fin août. Le film a fini par rapporter 347 millions de dollars dans le monde (293 millions de dollars à l’international), un chiffre qui couvrait à peine son budget de 200 millions de dollars et aurait certainement été beaucoup plus élevé une autre année.

Du fait de leur sortie, plusieurs films ont été encore plus retardés, ce qui semble ne pas avoir trop plu à leur réalisateur. Lors d’une interview avec le Los Angeles Times, Nolan était enthousiasmé par le gain au box-office de “ Tenet ” dans ces circonstances extraordinaires, mais a critiqué la façon dont l’industrie a répondu à cette première:

“Warner Bros. a sorti Tenet et je suis ravi qu’il ait rapporté près de 350 millions de dollars. Mais je suis préoccupé par le fait que les studios tirent les mauvaises conclusions de notre sortie, qu’au lieu de regarder les performances du film et de voir comment cela peut fournir le revenu dont vous avez tellement besoin, pensez simplement que vous n’avez pas été à la hauteur de la tâche au lieu d’adapter ou de reconstruire notre entreprise. À long terme, aller au cinéma fait partie de la vie, tout comme les restaurants et tout le reste. Mais pour le moment, chacun doit s’adapter à une nouvelle réalité. “

Avec un casting dirigé par John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Martin Donovan et Himesh Patel, cette production Warner Bros.est un thriller d’espionnage international. tourné dans sept pays.

Armé d’un seul mot, Tenet, et luttant pour la survie de la planète, le protagoniste (Washington) voyage dans un monde crépusculaire d’espionnage international pour une mission qui dépasse les limites du temps réel.