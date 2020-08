«Tenet» peut se résumer à une seule preuve: c’est un film de Christopher Nolan. Comme on dit quand on se marie, c’est en santé et en maladie. Et il n’est pas nécessaire de le voir pour le savoir, il suffit d’avoir lu comment le cinéaste s’est nommé le sauveur du cinéma (sur grand écran). Comme Warner Bros. a insisté pour faire avec «Tenet» ce que Disney n’a pas eu les couilles à faire avec «Muln».

Aujourd’hui encore, justement, il a été confirmé – car il y avait encore des doutes – que le dit remake en image réelle se terminait par « streaming ». Disney, la reine incontestée des théâtres et du box-office depuis cinq ans, leur tournant le dos dans leur moment de plus grande faiblesse. La chose «En avant» doit encore faire mal. Mais Christopher Nolan est en tête-à-tête et il a forcé Warner Bros.à approuver sa maxime de créateur et d’artiste: Soyez fidèle à vous-même.

Soyez fidèle au cinéma.

En réalité, c’est le maximum de ce qui a été dit, chaque créateur et artiste avec sa propre voix et / ou style. Qu’est-ce que Christopher Nolan en laissant de côté ces 200 millions de budget par film, tout comme George Lucas des épisodes I, II et III avant Disney, que certains l’aiment ou non. «Tenet» n’est pas l’exception à la règle, mais encore une fois, bien sûr, l’exaltation par Christopher Nolan du concept de cinéma.

Tout est permis si le résultat est une victoire.

D’un cinéaste tout-puissant à qui la vie et son talent lui ont permis de jouer Dieu dans son propre univers, ce qui aussi, et contrairement à d’autres auteurs comme David Lynch, l’a fait en occupant les mêmes couvertures que les grandes entreprises. . Avec le soutien de ceux-ci. Je ne pense pas que quiconque chez Warner Bros. ait compris le script de «Tenet», si quelqu’un chez Warner Bros. a même pris la peine de lire le script. Pour quoi?

Ai-je mentionné que votre meilleur ami est une tarte parlante? Nolan, vous avez réussi à nouveau.

«Tenet», encore plus si possible, met l’accent sur les plus grandes vertus de Christopher Nolan en tant que maître de cérémonie, qui sont au nombre de deux: son étonnante capacité à éviter le ridicule et son absence de honte non moins étonnante. Incroyable, mais surtout écrasant. «Tenet», encore plus, est constamment à la limite du ridicule, de la honte et de l’incongruité, en particulier tout au long de sa seconde moitié SCREAMING.

S: SCREAMING, écrit en majuscules.

D’ailleurs, on pourrait dire que plus d’une fois, il s’y jette souvent tête baissée. Même à travers un OST qui plus d’une fois, cela demande souvent trop d’attention. « N’essayez pas de le comprendre, ressentez-le », a déclaré Clmence Posy à John David Washington (et au spectateur) peu après le début du film. Tout une déclaration d’intentions … que Nolan accomplit par ses œufs sacrés: Par la foi que Disney n’a pas eu (ou n’a pas).

Comme lorsque vous imitez ce que vous voyez dans un tutoriel et que vous n’obtenez pas ce qui semble si simple dans la vidéo. «Tenet» est une revisite du cinéma d’espionnage de James Bond vu à travers l’auteur de «Origin». Premièrement, comment pourrait-il en être autrement, une revisitation fantastique choquante prise avec des pincettes qui dans d’autres mains aurait abouti à un désastre, mais qui dans les mains de Nolan pourrait être assimilée à une baise pendant qu’ils vous étouffent avec un sac.

Quelque chose comme ça, je suppose. Dans la vraie vie, je préfère ne pas l’essayer.

Mais un cinéma n’est pas la vraie vie, quelque chose que Nolan comprend parfaitement (et comme personne d’autre). Quelqu’un qui donne le sentiment d’avoir pris 30 minutes de son film exprès, jouant avec des phrases sentencieuses, des ellipses très brusques et des concepts assez flous qui fonctionnent quand même. Parce que comme Nolan l’a dit à travers Clmence Posy, « n’essayez pas de comprendre ». Asseyez-vous dans une salle de cinéma sombre et laissez-vous aller.

En l’absence d’un deuxième visionnage (obligatoire), « Tenet » peut être le film « le plus discutable » puisque vous n’avez pas besoin de rechercher le nom de Christopher Nolan sur Google. Son château de cartes le plus … détachable. Quiz, c’est possible. À la fin de la journée, Nolan parie gros, au moins égal à «Origin». Etre «ce Nolan» qui génère passions, animosité et polémique. Celui qui saute sur le terrain pour manger le rival, pas l’herbe.

«Tenet» est du pur Nolan. Dans la santé et la maladie. Mais c’est surtout une expérience cinématographique bouleversante, une de plus servie sur un plateau d’argent dont la passion, l’élan et la pleine confiance en elle-même dépassent ses éventuels défauts, lacunes ou incongruités … il y en a. Mais il les détruit comme le fait un avion avec un demi-terminal d’aéroport. Parce que c’est cool. Parce que ça va pour vous, sans relâche. Parce que vous êtes le protagoniste.

Que plus tard, après la montée et calmement on remarque ses coutures alors que son BSO tourne dans votre tête, c’est le moins. Améliorez-vous ou pire aussi. On ne sait pas comment, mais Nolan parvient à le faire paraître ridicule ou stupide, quoi que cela puisse paraître. Laissez-nous transpirer, au profit d’un plus grand bien. Que pendant deux heures et demie, rien n’a vraiment d’importance, mais que pendant ce temps-là, on sent que c’est TOUT.

C’est aussi simple que cela.

Par Juan Pairet Iglesias

@Wanchopex