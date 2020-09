Non, ne soyons pas confus. L’été de ce 2020 atypique ne l’a pas « sauvé » cette semaine Principe et ses 53 millions de dollars (MDD) dans 40 marchés à travers le monde. À la mi-juillet, Zombie Station 2: Péninsule avait déjà fait ses débuts avec 20,82 millions de dollars sur 5 marchés, et la semaine dernière, Les huit cent, en Chine, a fait ses débuts avec neuf chiffres (DOUBLE Principe) donc les fans de Christopher Nolan: l’été avait déjà commencé à l’autre bout du monde.

Mais une chose est vraie: le nombre de Principe Ils sont un triomphe pour Nolan et Warner Bros, qui ont insisté pour faire leurs débuts dans les théâtres et cet été, et les deux choses ont été accomplies. Les nombres de Principe Ils sont beaucoup plus âgés que prévu (on pensait que ce serait environ 40 millions de dollars) et apparemment sa diffusion commerciale sera un succès retentissant, avec des débuts impressionnants au Royaume-Uni (7,1 millions de dollars dans 3114 cinémas), en France (7,0 dollars dans 1070 salles), en Corée du Sud (5,1 dollars en 2228) et en Allemagne (4,2 dollars en 1995). Au total, le film a fait ses débuts sur 13 146 écrans dans 32 pays européens, prenant la première place au total. En fait, c’était le plus gros début de Nolan dans 9 territoires, dont les Pays-Bas, l’Ukraine et la Hongrie.

Un dollar sur 10 qu’il a amassé Principe (soit 5,0 millions de dollars) provenait de l’un des 248 écrans IMAX, et sur certains marchés comme le Danemark, la Norvège, la Finlande et l’Arabie saoudite, la fréquentation moyenne par salle était très similaire à celle de l’ère pré-COVID. Nous verrons si ces chiffres se répètent sur les six prochains marchés qu’il frappe cette semaine, y compris la Russie (3 septembre) et la Chine (4 septembre).

Les nouveaux mutants

Les nouveaux mutants il peut se vanter de deux choses. Tout d’abord, quoi enfin! il a été créé. Deuxièmement, quoi a fait ses débuts au sommet du box-office américain, avec 7,0 millions de dollars. En fait, il s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé au box-office américain depuis mars, et tout indique que la semaine suivante, les chiffres seront meilleurs, car des cinémas ouvriront dans certaines régions de Californie (l’État qui contribue le plus à la collection nationale) et Tenet fera ses débuts. (dont la première originale aurait lieu le 17 juillet).

Les nouveaux mutants il a fait ses débuts dans 2 412 salles et a coûté en moyenne 2 902 $, pas mal pour les cinémas à 30% de capacité et pour une sortie qui a subi autant de retards que celle-ci. 66% de son audience étaient des hommes et 61% des personnes âgées de 18 à 34 ans. Avec 2,9 millions de dollars provenant de 10 autres marchés internationaux, le film s’est terminé à 9,9 millions de dollars et fera ses débuts en Italie, au Royaume-Uni, en Russie, en Australie et au Mexique la semaine prochaine.

Comment cela s’est-il passé en dehors des États-Unis? En France, c’était la 4e place, avec 1,1 million de dollars, derrière Tenet et d’autres titres locaux. En Espagne, à Taïwan et en Thaïlande, il était troisième, avec respectivement 0,5, 0,4 et 0,2 million de dollars, et au Royaume-Uni, il ne disposait que d’un aperçu (0,3 million de dollars).

Le reste du box-office américain

À la deuxième place, il est descendu Hors de contrôle (déséquilibré) thriller avec Russell Crowe qui n’a perdu que 35%, a ajouté 2,6 millions de dollars et a porté son cumul à 8,8 millions de dollars. Pour sa part, la suite Bill et Ted affrontent la musique il a fait ses débuts dans 1 007 cinémas américains et a totalisé 1,06 million de dollars. Tout indique que cette somme pourrait être plus élevée, puisqu’elle a fait ses débuts simultanément en VOD. En fait: sa date de sortie initiale était le 21 août.

L’histoire personnelle de David Copperfield il a fait ses débuts dans 1360 salles, mais n’a réussi à ajouter que 0,52 million de dollars (sa sortie originale serait le 8 mai). Pour sa part, Le film SpongeBob: Sponge On The Run (dans 314 cinémas au Canada) a ajouté 0,4 million de dollars à 2,9 millions de dollars.

Corollaire: Et en Chine?

Comme nous l’avons mentionné au début de cet examen, Les huit cent restera dans l’histoire comme le phénomène du big box office de l’été 2020, capable de faire ses débuts avec + 100 millions de dollars au cours de ses 4 premiers jours en salles. Avec 10 jours sur le panneau d’affichage chinois, il totalise déjà 279 millions de dollars, et cela suffit pour être le 3e film le plus rentable de 2020, seulement derrière Bad Boys forever (424,6 millions de dollars) et Sonic: le film (306,8 dollars).

Petite femme a fait ses débuts en Chine avec 4,7 millions de dollars, et avec lui, son total global est passé à 216,6 millions de dollars. Et finalement, Père il n’y en a qu’un 2 il est devenu le film le plus rentable de l’année en Espagne, avec 11,7 millions de dollars.

guichet

Edgar Apanco Fan-from-hell des numéros de cinéma. Il était rédacteur en chef de magazines économiques (non, ce n’est pas de là que vient son amour pour les chiffres). Aujourd’hui, il est un expert des reportages au box-office et du marketing de contenu (happy marketing … #OkNo).