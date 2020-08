On s’attendait beaucoup à connaître le résultat commercial de ‘Principe‘, la première grande première mondiale d’un film de l’ère post-covid. Warner Bros. avait déjà anticipé que, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles nous vivons, jusqu’à aujourd’hui dimanche il ne rapportera pas les premiers records de sa carrière commerciale, et il l’a été.

Selon les principaux médias nord-américains comme Variety, THR ou Deadline, le film de Christopher Nolan n’aurait pas pu faire mieux, comme celui qui le dit et à la surprise et la joie de quelques-uns: plus de 53 millions de dollars de collection dans le 41 marchés sur lesquels il a été publié.

Une collection des plus solides et qui a dépassé les attentes qui oscillaient entre 25 et 40 millions de collection, en gardant toujours à l’esprit que la situation rend tout calcul préalable possible extrêmement difficile, et que ce ne sera que la semaine prochaine qu’elle sortira. sur des marchés aussi importants que les États-Unis, la Chine ou la Russie.

Le film aurait levé environ 7,1 millions de dollars au Royaume-Uni, environ 6,7 millions en France, environ 5,1 millions en Corée du Sud ou environ 4,2 millions en Allemagne, sans qu’aucun chiffre précis ne soit divulgué pour le moment. autour de son résultat en Espagne.

Le président de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, a assuré que « nous avons eu un départ fantastique à l’international et nous ne pourrions pas être plus heureux. Christopher Nolan a de nouveau présenté un film digne d’être vu sur grand écran, et nous sommes ravi que le public du monde entier ait l’occasion de voir «Tenet» ».

