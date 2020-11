Avec une pandémie en jeu et le départ douloureux de Chadwick Boseman, tous les projets de Marvel Studios pour l’avenir de Black Panther ont dû être temporairement interrompus et évidemment repensés. Pourtant, près de trois mois après la mort de sa star, il semble que la Maison des Idées ait complètement réactivé la machinerie afin d’ériger une suite, en plus de révéler quelques nouvelles. Par exemple, que l’acteur mexicain Tenoch Huerta est en pourparlers pour rejoindre le casting de Panthère noire 2.

Selon The Hollywood Reporter, le vainqueur de l’Ariel enrôle ses débuts dans le MCU, via un rôle antagoniste pas encore révélé. Outre l’ajout de Tenoch Huerta à Black Panther 2, Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku), Angela Bassett (Ramonda) et Letitia Wright (Shuri) devraient également reprendre leurs rôles respectifs dans ce projet. , qui mettra à nouveau Ryan Coogler au poste de président exécutif.

De même, le média rapporte qu’à ce moment, Marvel Studios prépare le terrain pour commencer le tournage de cette deuxième partie en juillet 2021, calculant une durée productive de six mois. Les caméras commenceraient à filmer à Atlanta, en Géorgie, où Spider-Man 3 est actuellement produit.

En ce qui concerne les projets en cours, la société dirigée par Kevin Feige vient de lancer le tournage de Doctor Strange dans le multivers de la folie ce mois-ci, et n’a pas encore fait de même avec Thor: Love & Thunder en février de l’année prochaine. Ces films sont les derniers envisagés pour la phase 4 du MCU, une étape ambitieuse de la franchise de plusieurs millions de dollars qui n’a même pas pu être inaugurée en raison de la crise sanitaire. La première des productions cinématographiques et télévisuelles primitives, respectivement Black Widow et WandaVision, a été reportée à 2021.

Espérons que l’année prochaine, lorsque le tournage de Black Panther 2 aura lieu également, ce sera plus bienveillant pour l’industrie (et pour tout le monde).

Tenoch Huerta vient de jouer le criminel Rafael Caro Quintero dans la série Narcos: Mexique, en plus de jouer dans le film Netflix Feu noir. Il a été nominé cinq fois pour le Ariel Award (décerné par l’Académie du cinéma mexicain), gagnant en 2012 pour le thriller Days of Grace.

panthère noire Tenoch Huerta



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.