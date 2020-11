Screen Media Films a sorti le premier trailer de ‘Le pays des merveilles de Willy‘, un futur thriller d’horreur mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle d’un gars qui doit combattre de sinistres animatroniques possédés par des démons. La vidéo confirme également que le film sortira à la fois dans certaines salles et en VOD en 2021.

Cage joue un concierge forcé de passer la nuit dans un parc d’attractions tordu où il est entraîné dans un cauchemar vivant. Alors que les redoutables personnages animatroniques prennent vie, le gars devra se frayer un chemin de monstre en monstre pour essayer de survivre jusqu’au lendemain matin et de sortir du parc.

Avec le protagoniste de «Leaving Las Vegas», le film met en vedette Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz et Chris Warner. Réalisé par Kevin Lewis, Landafar Entertainment, JD Entertainment, Saturn Films, Almost Never Films et Screen Media Ventures sont à l’origine de ce film qui présente un scénario tiré de la Blood List (scénarios d’horreur et de suspense non produits votés par des professionnels de l’industrie) par GO Parsons.

Grant Cramer, Jeremy Davis et Danny Roth produisent avec Cage et Mike Nilon.

