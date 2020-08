Le mois dernier, l’acteur Thandie Newton fait du bruit sur Internet en révélant une expérience désagréable lors du tournage Mission: Impossible 2 (2000) qui lui a fait une mauvaise impression de sa co-vedette Tom Cruise. De même, elle a rompu le silence sur le fait d’avoir souffert de commentaires racistes lors de l’audition pour Charlie’s Angels (2000), convaincue qu’il n’y a rien qui puisse lui faire du mal.

Cela a été souligné par Newton lors d’une récente conversation avec Variety:

Tout a commencé lorsque, dans une interview avec Vulture le mois dernier, on a demandé à l’actrice pourquoi elle ne faisait pas partie de la franchise Mission: Impossible après cette suite. Elle a ensuite répondu qu’on ne lui avait jamais posé la question et a ensuite décrit son expérience sur le plateau avec Tom Cruise.

Dans Mission: Impossible 2, Newton a joué Nyah Nordoff-Hall, un voleur professionnel basé en Espagne qui devient l’intérêt amoureux de l’agent intrépide Ethan Hunt. Il y avait une scène de nuit, selon l’acteur, dans laquelle Cruise était extrêmement fatigant d’essayer de remédier devant la caméra à une conversion (« pas très bien écrite ») entre Ethan et Nyah. En guise de répétition, il est allé jusqu’à proposer que les deux acteurs changent de rôle, ce qui était «inutile» et «peu révélateur».

«Cela m’a juste poussé plus loin dans un lieu de terreur et d’insécurité« Il ajouta. «[Luego] Tom m’a appelé et j’ai pensé «Ok, voici les excuses». Mais non, il a juste dit: « Nous allons refaire ça la semaine prochaine. »