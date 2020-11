L’un des personnages qui semble être très important pour l’avenir de l’univers cinématographique Marvel est Docteur Strange, puisque son film solo servira enfin à connaître le multivers, en plus de le voir en ‘Spider-Man 3’, Mais ce personnage est peut-être l’un des plus puissants de tout le MCU, car nous l’avons vu se battre au corps à corps contre le titan fou, mais peut-être que peu ont remarqué que Thanos avait brisé la dimension du miroir dans ‘Avengers: guerre à l’infini’, quelque chose que personne n’a imaginé.

le film ‘Avengers: guerre à l’infini’ C’était la première fois que nous voyions Thanos en tant que tel au sein du MCU, car nous n’avions vu que quelques brefs aperçus du méchant et le grand pouvoir du personnage était défini pour pouvoir vaincre tous les héros du MCU et effacer la moitié de l’univers, mais l’une des batailles les plus importantes a eu lieu sur la planète Titan contre Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie.

Mais cette bataille nous a montré la grande puissance du méchant, car lors de la confrontation contre le docteur Strange, nous avons pu voir comment Thanos a brisé la dimension du miroir là où Strange a essayé de l’enfermer, il faut se rappeler que cette dimension fait ce qui se passe à l’intérieur, elle n’affectera pas la réalité, alors le maître des arts mystiques a essayé de l’enfermer, mais Thanos le rompt avec le joyau de puissance puis la renvoie à Strange avec le joyau de l’espace, qui se protège en utilisant le bouclier séraphin.

Bien que Thanos ne connaisse pas la magie, il connaît le grand pouvoir des gemmes de l’infini et leur plein potentiel, qui peuvent briser les sorts créés par Strange et qui seraient considérés comme incassables.