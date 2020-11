Bien que vous pensiez que diriger la suite de l’une des héroïnes les plus populaires du monde des jeux vidéo servirait à booster sa carrière de réalisateur, la vérité est que c’était le contraire pour Jan de Bont, puisque ‘Tomb Raider: The Cradle of Life’ a mis fin à sa course et cela l’a éloigné des caméras et des platines d’enregistrement.

Après le grand succès au box-office qui a réussi à obtenir la première adaptation de ‘Tomb Raider’, Le studio a décidé de produire une suite et a choisi Jan de Bont pour reprendre le projet, cependant, les résultats n’étaient pas comme prévu, car il a recueilli de nombreuses critiques négatives et un faible résultat, le film a donc été considéré comme un échec.

Maintenant, dans une interview avec Uproxx, Jan de Bont, révèle qu’une partie de l’échec était due au fait que l’étude a apporté de nombreux changements dans l’histoire. «Ce n’était pas une expérience formidable, pour la raison le studio a essayé d’interférer avec elle d’une manière ou d’une autre Et le fait est que les créateurs du jeu étaient également impliqués et ils ne m’ont jamais dit qu’eux aussi avaient quelque chose à dire dans l’histoire. Soudain, il y a eu tous ces changements et qui devait être quoi, et quel casting et tout est devenu une grande scène, c’était tout un gros problème et puis le premier jour de tournage, c’était en Grèce et nous avons reçu un appel, “Oh, Je tiens à vous féliciter pour votre premier jour “et au passage, vous devez couper 12 millions de dollars de votre budget”. Le premier jour! Et à l’époque, 12 millions de dollars, c’est comme quatre scènes “, a déclaré le cinéaste.

Parce que Lara Croft était très populaire à l’époque, Il est clair que le studio et la société qui ont développé le jeu vidéo voulaient participer à l’histoire du film, Cependant, De Bont n’était pas disposé à permettre à sa vision de l’histoire de changer, ce qui a finalement fini par se produire, de sorte que le studio était en partie responsable de l’échec du long métrage.

«Vous dites essentiellement: ‘Attendez une seconde, est-ce que tous les films vont être comme ça? Où le studio a-t-il une voix dans ce qui sera fait, dans les scènes et même dans les chemises que quelqu’un doit porter à un moment donné? Ils n’aimaient pas les boutons d’une chemise! Je me souviens encore avoir été appelé: “Je n’aime pas les boutons de ma chemise”. Je ne m’en souviens même pas. Quel était le nom du gars? Le rôle principal masculin dans ce film? Mec, j’ai oublié son nom, mais ensuite, ‘Attends une seconde. Tu m’appelles parce que tu n’aimes pas les boutons de la chemise? C’était tellement absurde, vraiment, et avoir constamment à faire face à des problèmes budgétaires », a noté De Bont.

C’est ainsi que “ Tomb Raider: The Cradle of Life ” a terminé sa carrière, depuis De cette mauvaise expérience, De Bont a décidé de s’éloigner de la direction. «Il y avait des films sur lesquels je voulais travailler et malheureusement, ils n’ont pas non plus été réalisés. Aucun n’a été fait. J’ai dit: ‘Attendez une seconde, est-ce trop de travail? C’est trop difficile, car j’ai senti que ce n’était pas une période traditionnelle, où les studios ont joué un rôle beaucoup plus important dans la réalisation du film et c’est devenu … ça n’en vaut pas la peine. Vous savez? », A conclu le directeur.