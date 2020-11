Après la performance colossale de Shakira et JLo au Super Bowl LIV, la question incontournable pour les fans de musique et de NFL est: qui sera la prochaine star de la musique à faire vibrer la scène à la mi-temps du match de championnat? la Ligue nationale de football en 2021 (Super Bowl LV)? La réponse a été révélée par la NFL elle-même et s’appelle Le weekend.

À travers les réseaux sociaux, la NFL a partagé un tweet pour annoncer au monde entier que le chanteur canadien sera la célébrité musicale qui mettra beaucoup de rythme à l’événement sportif. Même The Weeknd est également apparu sur ses comptes officiels pour confirmer qu’il se produira sur la “scène emblématique” du Super Bowl LV.

“Jouer sur la scène emblématique. Rendez-vous le 21/02/21 ».

«Nous avons tous grandi en regardant les plus grands artistes du monde au Super Bowl et vous ne pouvez que rêver d’être dans cette position. Je suis reconnaissant, honoré et excité d’être au centre de cette période infâme cette année », a déclaré The Weeknd (via Variety).

«The Weeknd a introduit son propre son. Sa singularité poignante a défini une nouvelle génération de grandeur dans la musique et l’art.. C’est un moment extraordinaire dans le temps et le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV sera une expérience extraordinaire avec un artiste extraordinaire », a déclaré Shawn ‘Jay-Z’ Carter, le patron de Roc Nation (via Variety).

Il faut dire que The Weeknd a connu une année 2020 extraordinaire en matière professionnelle après la publication, le 20 mars 2020, de son quatrième album studio intitulé Après des heures. L’un des grands succès de cet album correspond à la chanson “Blinding Lights”. Tout au long de sa carrière artistique, il a reçu plusieurs prix et nominations aux American Music Awards, au Billboard Music Award et aux Grammy Awards. Ce dernier a remporté le prix du meilleur album de musique urbaine contemporaine pour Beauty Behind the Madness et Starboy.

Sur le film, The Weeknd a été présenté sur la bande originale de Fifty Shades of Grey avec le thème «Gagné».

Le Super Bowl LV aura lieu le prochain 7 février 2021 au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.