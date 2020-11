‘Thor: Ragnarok’ est sans aucun doute l’un des meilleurs films de Marvel Cinematic Universe (MCU), bien qu’il y ait des fans qui n’ont pas apprécié l’humour du film, il est vrai que Taika Waititi a revitalisé la franchise God of Thunder avec cela long métrage, mais il est vrai aussi que je laisse un doute. Pendant ‘Ragnarok’, il y a un combat entre les Avengers les plus puissants, mais … Qui aurait gagné à Sakaar, Thor ou Hulk?

Bien que cela puisse sembler incroyable, le troisième volet de “ Thor ” s’est réuni cette année (2020) trois ans depuis son lancement.

Bien que certains fans du MCU n’aient pas aimé le film, il y en a d’autres qui ont vraiment apprécié ce que Taika Waititi a fait avec le personnage, en particulier le même acteur qui donne vie au dieu du tonnerre, Chris Hemsworth.

‘Thor: Ragnarok’ montre non seulement des blagues, mais est également chargé de montrer l’un des combats les plus impressionnants du MCU, la bataille à Sakaar de Thor vs. Ponton. Une confrontation que le Géant d’Émeraude remporte grâce aux pièges du Grand Maître, alors les fans se sont demandés qui aurait gagné Thor ou Hulk?

Pour savoir qui était le vrai gagnant, rappelez-vous qu’à ce moment-là, il a commencé à découvrir que je n’ai jamais besoin de Mjolnir pour avoir ses pouvoirs. C’est pourquoi quand il a un choc de rage, Thor a réussi à faire voler Hulk hors du sable, donc, si Grandmaster n’avait pas interféré, le Dieu du tonnerre pourrait être le vainqueur sans aucun problème.

Bien qu’il soit vrai que le Hulk est à son meilleur à Sakaar, n’étant pas complet avec la présence de Bruce Banner, il n’est pas stable et émotionnellement comme un enfant, pou ce qu’il ne pourrait pas affronter Thor en libérant tout son pouvoir.

Pour l’instant, on espère que les fans du dieu du tonnerre pourront le revoir une fois de plus lorsque “ Thor: Love and Thunder ” sortira, ce qui promet de ramener Chris Hemsworth dans Thor et Natlie Portman dans Jane Foster. Le film devrait sortir dans toutes les salles le 11 février 2021..