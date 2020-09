Le premier soir du Festival du film de Venise 2020, une allusion inattendue à la nation de Wakanda s’est produite par le lauréat Tilda Swinton. Après avoir monté sur scène et reçu le Lion d’Or en reconnaissance de sa carrière, l’actrice s’est exclamée de la devise emblématique de ce territoire fictif de Marvel, sans doute en l’honneur du défunt protagoniste de Black Panther (2018) Chadwick Boseman.

Comme on peut le voir dans la vidéo précédente, Swinton a reçu le Lion d’or de son homologue Cate Blanchett, qui préside le jury de cette édition du grand festival. Devant un public masqué et socialement éloigné à l’intérieur du théâtre, la Britannique a consacré un discours émouvant au cinéma et à Venise, avec la vente aux enchères de « Wakanda Forever ».

«Le cinéma est simplement mon lieu de bonheur, ma vraie patrie. Leur compagnonnage est l’arbre généalogique de mon cœur », a déclaré l’acteur dans le micro. «Les noms sur la liste de ceux qui ont reçu cet honneur, ainsi que les noms de mes professeurs, sont les anciens de ma tribu. Ce sont les poètes de la langue que j’aime par dessus tout, et je chante leurs chansons dans la salle de bain. Je suis la fille punk folle de cinéma qui va à la gare et prend un train au pied de ses réalisations. «

À propos de l’événement cinématographique, Swinton l’a décrit comme « le festival du film le plus vénérable et le plus majestueux de la planète » pour s’être manifesté malgré les circonstances délicates qui ont défini 2020 et pour nous rappeler que « certaines choses ne vont nulle part ». .

«Nous pouvons continuer à nous fier au grand état du cinéma, élastique, large, sauvage, dynamique, sans frontières et perpétuellement inclusif. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le tapis magique continue de voler et le fera toujours », a déclaré le lauréat optimiste. Vive Venise. Cinéma, cinéma, cinéma. «Wakanda pour toujours». Rien d’autre que l’amour. «

Tilda Swinton et feu Chadwick Boseman ont partagé les crédits de l’épopée. Avengers: Fin de partie (2019), respectivement dans les rôles de l’Ancien et du roi T’Challa.

Les projets les plus récents de la célèbre actrice comprennent La dépêche française (qui comprend une première à l’abri de Cannes) et le court métrage Voix humaine, réalisé par Pedro Almodóvar et qui sera exposé cette semaine à Venise.

Chadwick boseman Tilda Swinton venise wakanda pour toujours

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.