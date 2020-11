Qu’est-ce qui vient en premier: l’individu ou la société? Autonomie ou bien commun? Dans son dernier film Le temps avec toi (Tenki no Ko), le réalisateur acclamé Makoto shinkai transforme l’une de ses fables traditionnelles de romance juvénile en une méditation rebelle, obstinée et universelle du libre arbitre pour les nouvelles générations, aliénées par les structures sociales et une planète de plus en plus inhospitalière. Et fidèle à ses dons artistiques, l’auteur japonais y parvient à partir d’une histoire sensible et émotionnellement résonnante, qui se déroule dans un monde d’une beauté esthétique incommensurable qui ne permet pas de détourner le regard.

Dans l’espoir de recommencer une nouvelle vie, Hodaka Morishima, un jeune de 16 ans, décide de s’échapper de son domicile sur la petite île de Kōzushima pour s’installer à Tokyo. Cependant, associée à des jours de pluie interminables, la métropole n’a pas abouti à l’aventure idyllique que Hodoka rêvait. Cela change lorsqu’il rencontre Hina Amano, une fille qui vit seule avec son jeune frère Nagi et possède un cadeau très spécial: elle est capable de dégager le ciel simplement en faisant une prière. Cette capacité leur donne une idée de démarrer une entreprise lucrative qui résout leurs lacunes financières et, en même temps, apporte le bonheur aux autres. Hina trouve un but et Hodoka trouve un groupe de personnes qu’elle peut considérer comme une famille. Mais aucun miracle n’est gratuit et ils devront finalement choisir le genre d’avenir qu’ils souhaitent vraiment pour eux-mêmes.

Le seul péché de Time With You sera d’être le prochain film de Makoto Shinkai après le succès retentissant de votre nom. (2016). Bien qu’il soit bien connu des amateurs d’animation japonaise, le travail du réalisateur natif de Koumi n’a jamais été exposé à autant d’yeux et d’opinions qu’avec Kimi no Na Wa., Un film qui a captivé le public de toutes les latitudes et qui deviendrait un le dessert dans le film d’anime le plus rentable de tous les temps au monde. Invariablement, les jugements seront obscurcis par des comparaisons, ce qui est regrettable, car Tenki no Ko marque la prochaine étape de l’évolution du cinéma du réalisateur dans Voices of a Distant Star (2002) et 5 Centimeters Per Second (2007).

Avec toute la pression nécessaire pour répondre à des attentes inabordables dans son nouveau projet, Shinkai a eu une révélation: l’art ou le divertissement ne doivent pas être «bons» ou donner l’exemple, mais peuvent également explorer ces émotions et désirs cachés que nous craignons de reconnaître par représailles morales. Les obsessions thématiques les plus reconnaissables de sa filmographie, telles que l’isolement, la distance, le désir, la connexion et le destin, sont à nouveau au centre de cette histoire. Tous enveloppés dans une tendre romance de passage à l’âge adulte – la plus chaleureuse et avec les moindres obstacles de tous ses films, du moins jusqu’à son apogée – où convergent le réalisme banal et magique. Mais le scénariste trouve également un nouveau point de départ pour les explorer.

Conceptuellement, Time with you pourrait être son film le plus ambitieux à ce jour, partant des conflits interpersonnels pour faire allusion aux problèmes sociaux qui affectent l’humanité dans son ensemble. L’anxiété et l’isolement sont le produit de cet avenir instable auquel nous devons démissionner, accepter et nous adapter. D’une part, l’allégorie du changement climatique met l’accent sur la plus grande responsabilité que les mauvais traitements et l’arrogance de l’ordre ancien vont léguer aux nouvelles générations; de l’autre, il fait allusion aux défis croissants pour trouver la stabilité et la prospérité dans les sociétés contemporaines.

Cela se reflète dans le traitement plus adulte des affichages Shinkai de sa scène principale. Ce n’est pas la version idéalisée du progrès et de la modernité de Tokyo qui nous a captivés dans ses films précédents. Comme toute ville du monde, c’est une ville de contrastes, et nous avons le droit d’avoir un aperçu des enfers qui la peuplent. Hodoka et Hina, deux enfants qui ont été forcés de grandir très vite et d’essayer de reconstruire leur vie ensemble dans une relative tranquillité, sont incapables de surmonter les barrières de ce monde moderne. Mais si dans ses œuvres précédentes, ses protagonistes ont cédé en raison de l’ambiguïté ou des conséquences potentielles de leurs actions, Shinkai permet ici à ses personnages d’être imparfaits, immatures et incongrus, de prendre de mauvaises décisions et de poursuivre leurs impulsions sans précaution ni réserves pour les autres.

Sans surprise, la partie technique est un délice. Il est dommage que le film arrive enfin en salles au Mexique dans les conditions actuelles, puisque Time with You est une expérience cinématographique conçue pour le grand écran. La production de CoMix Wave Films (Flavours of Youth), le studio principal du réalisateur, a présenté le retour de tous les membres clés du personnel qui ont participé à la création de votre nom. Cela inclut les dessins de caractères distinctifs de Masayoshi Tanaka, qui nous surprend depuis anohana: La fleur que nous avons vue ce jour-là; la direction d’animation d’Atsushi Tamura, collaborateur de longue date et figure clé du Studio Ghibli; ainsi que la direction artistique de Hiroshi Takiguchi, dans sa quatrième collaboration consécutive avec Shinkai depuis The Children Who Seek Lost Voices (2011).

Avec cette combinaison unique de techniques traditionnelles et numériques qui l’ont mis à l’avant-garde dans le domaine de l’animation, Makoto Shinkai dépeint une fois de plus la magie que seule sa sensibilité en tant qu’auteur peut extraire des contextes quotidiens. Shinkai a certainement fait une carrière en jouant à Dieu avec les conditions météorologiques qui conviennent le mieux à ses intentions narratives et la pluie incessante dans Time With You est aussi ravissante que vous pourriez vous attendre du même cinéaste qui nous a apporté Le Jardin des Mots ( 2013), avec une attention méticuleuse à la réfraction de la lumière artificielle et naturelle sur les surfaces. Une atmosphère tangible et déprimante qui ne serait pas complète sans la superbe conception sonore de Haru Yamada (Cross Road), clé dans une production qui met l’accent sur la façon dont quelques nuages ​​dans le ciel peuvent complètement modifier l’humeur de la population .

Le groupe Radwimps est également revenu pour composer la bande originale de Time with you. Bien que la plupart de ses compositions ne parviennent pas à élever les séquences du film avec le même pouvoir que celui qui s’est produit systématiquement dans votre nom, les trois thèmes principaux: «Y a-t-il encore quelque chose que l’amour puisse faire? “(Joué par Toko Miura) et” We be Alright “font leur travail en accentuant les conflits dramatiques et en guidant vos émotions au bord des larmes.

Time with you est une histoire sur le conflit entre le désir d’une personne et le bien-être de la majorité. Le rejet égoïste du destin et les actes héroïques désintéressés qui abondent dans la fiction. Un traitement qui pourrait être considéré comme controversé dans n’importe quel coin du globe, mais qui acquiert une dimension beaucoup plus complexe dans la société japonaise, dont les fondements reposent sur le principe que le collectif aura toujours la priorité sur l’individu. Cela invite certainement à la réflexion. L’histoire d’un couple de jeunes qui choisissent de défier les normes et les attentes, tout en déchiffrant leur propre chemin dans une perspective d’espoir.

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, au Cine PREMIERE nous vous recommandons de revoir les mesures sanitaires nécessaires avec les autorités sanitaires (en particulier la Directive Générale pour l’atténuation et la prévention du COVID-19 dans les espaces publics fermés) avant d’aller au cinéma à regarder un film.

Titre original: 天 気 の 子 (Tenki no Ko)

An: 2019

Réalisateur: Makoto Shinkai (votre nom.)

Protagonistes: Kotaro Daigo, Nana Mori, Shun Oguri

Date de sortie:12 novembre 2020 (États-Unis)

revue critique



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE