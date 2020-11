King Amusement Creative a partagé une nouvelle bande-annonce et une nouvelle image promotionnelle, en plus de dévoiler les noms du personnel et du casting de voix en japonais, de Tokyo Babylone 2021. La nouvelle adaptation de cette œuvre iconique las mangakas SERRER Il devrait être présenté en première au printemps l’année prochaine.

Shingo Suzuki et Susumu Kudo co-dirigent le projet pour le studio GoHands, la même équipe créative derrière la franchise K Project. Jun Kumagai (Aquarion Logos) fera la composition de l’histoire; Makoto Furuta (Seitokai Yakuindomo) est responsable de l’adaptation des designs des personnages, tandis que Hiroshi Okubo (Coppelion) est en charge des designs mécaniques et accessoires; Furuta et Keiji Tani (W’z) sont directeurs d’animation; et Noriyuki Asakura (Chevaliers de Sidonia) composera la musique.

Comme vous pouvez le deviner d’après le titre de la nouvelle version, l’action de Tokyo Babylon passera du début des années 90 à 2021. Shouta Aoi (Gerald Stuart dans My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!) voix à Subaru Sumeragi; Nana Mizuki (Hinata Hyūga dans Naruto) sera Hokuto Sumeragi et Yūichirō Umehara (Goblin Slayer dans Goblin Slayer) jouera Seishirō Sakurazuka.

Nouvelle image promotionnelle pour Tokyo Babylon 2021

L’œuvre originale suit deux onmyōjis – des exorcistes du folklore japonais – de familles rivales, qui finissent par devenir des amis et développent même des sentiments plus profonds. Mais un jour, le gentil Seishirō Sakurazuka trahit soudainement le jeune Subaru Sumeragi. Celui-ci tentera de chercher Seishiro pour découvrir ses raisons et régler ses comptes si nécessaire.

CLAMP, un quatuor d’artistes responsables de titres tels que Magic Knight Rayearth, Cardcaptor Sakura, Clover, xxxHolic ou Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, a initialement publié en série Tokyo Babylon dans les magazines South et Monthly Wings de Shinshokan entre 1990 et 1993. Les trois volumes de compilation sont publiés dans notre pays par Kamite Manga; l’éditeur a également édité le manga précédemment référencé de CLAMP au Mexique.

Ce travail a été précédemment adapté par le studio Madhouse (Cardcaptor Sakura) à travers deux OVA sortis en octobre 1992 et mars 1994, respectivement. Le manga a également inspiré un film d’action en direct intitulé Tokyo Babylon / 1999 – The Movie, réalisé par George Iida en 1993. L’histoire est célébrée parmi les fans de CLAMP pour sa fin tragique, dont l’histoire a été suivie dans une autre œuvre de les mangakas intitulés X.

Tokyo Babylon 2021 sortira en avril de l’année prochaine.

