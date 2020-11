Comme indiqué Deadline, Tom Hardy (‘Venom’), Stephan James (‘Beale Street Blues’), Tye Sheridan (‘Ready Player One’), Bill Skarsgard (‘It’) et Pete Davidson (‘The Dirt’) ) ont signé en tant que protagonistes du prochain film de Rupert Sanders sur la guerre du Vietnam,‘Les choses qu’ils portaient’. Avec eux, Ashton Sanders, Moises Arias, Angus Cloud et Martin Sensmeier complètent le casting.

Connu en Espagne sous le nom de «Les choses portées par les hommes qui combattaient», il s’agit d’une adaptation de la célèbre collection d’histoires de la guerre du Vietnam de Tim O’Brien, mettant l’accent sur un peloton de jeunes soldats et leurs expériences au front. Le réalisateur de «Blanche-Neige et le chasseur» dirigera le film à partir d’un scénario adapté par le nominé aux Oscars Scott B. Smith. Le roman est décrit comme suit:

La survie d’un soldat dépend de ce qu’il porte. Mais un soldat porte aussi sa mémoire, porte des amulettes, des fantômes du passé, des objets insignifiants qui lui rappellent qu’il y a une autre vie au-delà de la guerre. Les soldats de la Compagnie Alpha, qui ont combattu au Vietnam, emportaient tout ce qu’ils pouvaient. Et ces hommes et ces choses apparaissent dans les histoires que nous raconte Tim O’Brien, qui a également combattu au Vietnam, et participe à son livre parfois en tant que soldat de vingt et un ans, ou en tant qu’écrivain mûr qui se souvient.

Ainsi, dans “Voyage à la campagne”, l’auteur retourne au Vietnam pour chercher le lieu où son meilleur ami est mort. Et «On the Rainy River» raconte comment, ayant fui au Canada, il a décidé de revenir et a accepté de faire la guerre, car il estimait que s’il ne le faisait pas, il ne pourrait pas supporter le regard des gens de sa communauté. Mais ce “Timmy O’Brien” est aussi un personnage de fiction. Car, comme l’affirme l’auteur de ces magnifiques histoires, la meilleure façon de raconter des «histoires vraies» est de les inventer.

Publié pour la première fois en 1990, l’une des histoires du livre intitulé «Sweetheart of the Song Tra Bong» a été adaptée en film en 1998 avec Kiefer Sutherland et Skeet Ulrich. Le film sera produit par Tom Hardy et Dean Baker via leur label Hardy Son & Baker, avec David Zander de MJZ. La production exécutive sera d’Amy T. et Hude MJZ.

La production devrait démarrer au début de l’année prochaine en Thaïlande.