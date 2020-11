À seulement 24 ans, le protagoniste de “ Spider-Man Far From Home ” pourrait déjà être considéré comme l’une des jeunes stars les plus pertinentes d’Hollywood, en raison des différents projets qu’il a à l’horizon, pas seulement pour Marvel Studios et un autre poste pourrait être ajouté à sa liste, car il a été informé que peut-être Tom Holland jouerait dans «Star Wars».

Les studios Lucasfilm sont en train de développer des productions à venir pour le cinéma et la télévision, il y aura donc probablement de nouveaux personnages qui tenteront de gagner l’affection des fans qui sont assez stricts avec le contenu de la franchise.

Donc, pour ces personnages, des acteurs seraient nécessaires pour rejoindre la franchise, bien que normalement la plupart des acteurs qui ont été embauchés pour les premières trilogies étaient des artistes inconnus, Disney / Lucasfilm a commencé à choisir d’aller vers des stars déjà renommées et cela pourrait être le Affaire Holland.

Selon le portail Geeksoity, les producteurs exécutifs sont intéressés par la participation de Tom Holland à “ Star Wars ”, mais il n’est pas expliqué si ce sera pour un rôle principal ou s’il apparaîtra dans l’un des films ou dans l’une des séries Disney +, Cependant, la même source souligne que peut-être l’acteur britannique jouerait-il dans le long métrage préparé par Kevin Feige, président de Marvel Studios ou le souligne également que pour le projet de Taika Waititi, également directeur du MCU.

En ce moment, Holland est dans les enregistrements de ‘Spider-Man 3’, en plus d’avoir terminé le tournage du live-action ‘Uncharted’ et comme si cela ne suffisait pas, il attend aussi la première de ‘Cherry’, un long métrage réalisé par les frères Russo, réalisateurs de «Avengers: Endgame».