Nous avons déjà une image officielle! Le grimpeur de mur préféré de New York a dépoussiéré son costume et s’est lancé dans une nouvelle mission, maintenant que le tournage de son prochain film est une réalité. L’acteur principal Tom Holland est arrivé à Atlanta, en Géorgie, à la fin du mois dernier (en compagnie de ses co-stars Jacob Batalon et Zendaya) pour se mettre au travail avec Spider-man 3. Désormais, une photo partagée depuis son Instagram montre clairement que l’acteur de 24 ans saura fonctionner sur le plateau de tournage avec la protection appropriée.

Porter un masque. J’en utilise deux … »Holland a écrit dans le message original, au bas d’une image qui (comme vous le remarquerez ci-dessus) le représente portant le costume de Spider-Man et un masque.

Réalisé par Jon Watts, également réalisateur des premier et deuxième opus, le nouveau film de la saga Spider-Man émerge des liens rétablis entre Marvel Studios et Sony Pictures, étant donné qu’en 2019 un désaccord angoissé entre les deux sociétés a mis sa permanence en péril. du héros dans le MCU. Heureusement, les négociations se sont déroulées et nous aurons l’occasion de savoir comment se poursuit l’histoire de Peter Parker, qui a été mis entre un rocher et un endroit dur à la fin de Spider-Man: loin de chez soi (2019). Combien de toiles d’araignées faudra-t-il pour sortir de ce désordre?

La vérité est que le grimpeur ne sera pas seul dans le concours. Son sens arachnide sera accompagné des pouvoirs mystiques de Docteur Strange, car Benedict Cumberbatch a rejoint le casting de Spider-Man 3 début octobre.

Par contre, dans ce cas particulier, il n’y a pas de bien qui ne vienne pas de mal. Avant que la présence du Sorcier Suprême ne soit confirmée, il a été annoncé que Électro (L’ennemi juré de Spider-Man) fera ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel exactement à partir de ce projet. Et pas seulement ça: il s’avère qu’il sera joué par Jamie foxx, qui a donné vie au même personnage dans le film The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Cette signature a fait voler notre imagination en termes de multivers, encore à explorer dans le MCU, ainsi que de raviver les théories et les aspirations à assister à des camées de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man 3. Une future image divulguée du plateau de tournage révélera-t-elle trois Spider-Men, côte à côte? ? La vérité est que rêver ne coûte rien.

Le troisième volet de la saga Spider-Man sortira en salles le 17 décembre 2021.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.