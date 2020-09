Brian Kristopowitz regarde le nouveau film d’action Hard Kill avec Jesse Metcalfe, Bruce Willis et Natalie Eva Marie.

Lorsque vous regardez un film, le jeu est-il plus important que le scénario?

C’est étrange que ce ne soit jamais vraiment une considération, non? Comme personne ne postule jamais «Préférez-vous regarder un film avec des performances de calibre Oscar d’une mauvaise histoire? Ou des acteurs en bois et insensibles dépeignant un concept d’histoire brillant?

Et pourtant, c’est quelque chose que les fans de bandes dessinées ont toujours débattu.

Si vous aviez le choix entre deux livres – un avec une belle histoire mais un artiste dont vous ne vous souciez pas, ou un avec un art vraiment inspirant sur un conte de rien – que liriez-vous?

Cela revient à être une façon conversationnelle de demander… ce qui est le plus important (pour VOUS, car cela ne peut être que subjectif)? L’art ou l’écriture?

Cela ne devrait vraiment pas être un choix, cependant. Parce qu’il y a là presque une implication que les écrivains et les artistes travaillent les uns contre les autres plutôt que les uns avec les autres. Pourquoi doivent-ils être oppositionnels? Selon la façon dont le livre est assemblé, chaque talent est généralement au moins un peu dans le réfrigérateur de l’autre.

Dans la traditionnelle «méthode Marvel», l’artiste est presque l’écrivain de facto, tirant essentiellement toute l’histoire à partir d’une seule intrigue, puis laissant l’écrivain entrer pour simplement remplir des bulles.

Dans d’autres bandes dessinées, l’écrivain peut presque être l’artiste si la mise en page du script est si intensive qu’elle décrit tout ce que l’artiste va faire, jusqu’au nombre de panneaux et à l’emplacement du mot ballons.

Alors pourquoi insistons-nous pour séparer ces talents plus qu’ils ne le sont réellement dans le processus artistique?

(Réponse rhétorique: parce que c’est toujours un débat amusant. J’aime penser que réfléchir à la question Artiste / Écrivain n’est pas un moyen de salir l’un ou l’autre des talents, mais plutôt de jeter un regard approfondi et introspectif sur la façon dont chacun de nous lit les bandes dessinées)

Je tiens à dire que les artistes sont beaucoup plus cohérents. Évidemment, d’une année à l’autre, la qualité d’un problème à l’autre peut augmenter ou diminuer, mais en général, vous aimez le style d’un artiste ou non. L’écart entre leurs sommets et leurs vallées n’est généralement pas énorme.

Avec les écrivains, cependant…?

Mec, quand j’ai fait ma liste des dix meilleurs artistes (cliquez ICI pour la revivre!), Je n’arrêtais pas de trouver nom après nom. Pour les écrivains? C’était plus difficile, et j’ai injustement continué à tenir des personnes incroyablement talentueuses contre un bâton de mesure de «Eh bien, j’ai vraiment aimé [X], mais je n’étais pas un grand fan de [Y]. Quelle est la moyenne ici? ».

C’est stupide. Je suis stupide. Je devrais arrêter d’être stupide.

Ils sont tous meilleurs que moi, alors qui suis-je pour juger?

Alors j’ai lutté avec ça pendant un moment. Et voici le Top Ten que j’ai trouvé.

J’ai lutté si fort à la 10e place avant de finalement décider qu’il fallait aller à Scott Lobdell. Il avait la tâche peu enviable de prendre la relève de Chris Claremont sur les X-Books et a fait un excellent travail pour les maintenir. Il a écrit les premières douzaines de numéros de Generation X, que j’ai adorés, et il a géré la mini-série Flash Forward illustrée ci-dessus, qui a repris là où Heroes In Crisis avait démoli Wally West et a commencé sa reconstruction.

Tout cela pour ne rien dire de son travail cinématographique, qui nous a donné Happy Death Day, et j’adore ce film sans vergogne.

Lobdell, dans son pire état, est devenu un peu bancal sur certains dialogues, mais vraiment? Claremont aussi, et personne ne lui a jamais donné de conneries pour ça. Mais à son meilleur, il a raconté des histoires immensément poignantes, sincères et axées sur les personnages entre des histoires brillamment humoristiques.

Ouais ok. C’est Frank Miller. Je veux dire… je ne suis pas novateur en soulignant que Frank Miller est un grand écrivain. Sa course sur Daredevil seule est l’une des plus grandes courses de l’histoire de la bande dessinée. Il y a tellement de problèmes fantastiques dans cette course.

Il a également fait Sin City, qui souffre un peu d’être plus gratuit qu’il ne le fallait parfois, mais qui était aussi un livre magnifique et percutant.

Batman Year One (qui est de loin supérieur à The Dark Knight Returns, et je peux dire que parce que c’est mon article; n’hésitez pas à me jeter dans les commentaires) est une histoire fondée sur deux hommes essayant de se retrouver au milieu de l’enfer du monde autour d’eux.

Parfois, il fait des suites à The Dark Knight Returns ou il fait All-Star Batman & Robin. Mais ça va. Je peux relire ces bandes dessinées de Daredevil.

J’adore J.M. DeMatteis. Historiquement, j’ai continué à dire à quel point sa course Spectacular Spider-Man a changé la donne pour moi. J’étais à peine depuis quelques années dans la lecture de bandes dessinées quand j’étais petit, et The Child Within était sérieusement comme si quelqu’un me montrait des secrets sur les bandes dessinées dont je ne savais jamais l’existence. À cause de J.M., les bandes dessinées sont passées de «Ce sont des choses amusantes» à «Oh, ça me fait ressentir des choses».

Tout son parcours sur Spectacular était plein de trucs comme ça. Et puis je remontais dans le temps et je me mettais enfin à lire la dernière chasse de Kraven, qui est la réponse facile pour la plupart des gens sur « Quelle est la meilleure histoire de Spider-Man? » question. ET il a écrit Amazing Spider-Man # 400! Tous ses trucs Spidey sont si remarquables.

Je n’étais pas aussi fan de sa course à la Justice League que beaucoup d’autres, mais même ces dernières années, il a écrit la mini-série agréable Impossible Inc.

Les gens adorent dénoncer Bendis ces jours-ci. Et je vais être honnête – je dis depuis longtemps qu’il y a Good Bendis et Bad Bendis. BMB a certaines des divergences les plus folles dans ses affaires.

Mais mon dieu, ses bonnes choses.

Ultimate Spider-Man était tout simplement merveilleux. Il n’y a presque pas de mauvais problème dans la course, et pendant un certain temps, c’était le seul livre Marvel que j’ai lu.

C’est plus diviseur, mais j’ai vraiment apprécié son travail sur New Avengers.

Alias, un grand livre.

Son travail sur Superman a été plutôt bon.

Son jeune juge a été solide et m’a permis de me rappeler pourquoi j’aime ces personnages.

Il y a donc des choses qui, je pense, sont un peu excentriques et mal planifiées. Mais le gars écrit environ 48 livres par mois. Qu’est-ce que vous voulez? Le truc que j’ai aimé, j’ai adoré.

Nick Spencer est un gars que je n’ai rien lu de lui que je n’ai au moins aimé.

Superior Foes of Spider-Man était l’un des meilleurs livres des 20 dernières années. Le correctif est amusant, même s’il est un peu débridé. Secret Empire était BEAUCOUP meilleur qu’il ne le mérite. Et le gars a rendu Amazing Spider-Man à la grandeur.

C’est un écrivain dont les livres débordent de plaisir la plupart du temps. Je suis très impatient de suivre tout ce qu’il propose à l’avenir.

Alan Moore a écrit Watchmen et For The Man Who Has Everything. J’ai à peine besoin de me soucier de quoi que ce soit d’autre, mais il a également écrit V For Vendetta et The Killing Joke.

Et tellement, tellement plus.

C’est comme sur ma liste d’artistes lorsque j’ai nommé Jack Kirby. Il n’y a pas grand-chose à expliquer ici. À son meilleur, Alan Moore a écrit plusieurs bandes dessinées de niveau A +, et il est peut-être le talent le plus influent de l’industrie qui n’est pas Jack et Stan.

Spider-Man 2099. L’Incroyable Hulk. Jeune justice. X-Factor.

Peter David est un écrivain très cohérent qui a écrit des livres que j’ai absolument adorés à divers moments de ma vie. Il a définitivement un style, et je n’ai aucun problème avec ça quand il fait tant de super bandes dessinées.

Il fait partie de ces gars qui peuvent flipper entre humour et sincère de manière assez transparente, aussi.

Geoff Johns, pendant un certain temps, ne pouvait rien faire de mal.

Une grande partie de la raison pour laquelle je me considère comme un gars de DC vient du travail de Johns sur The Flash, JSA, Teen Titans, Superboy et d’autres. Il frappait juste un circuit après un circuit au tout début des années 2000.

Quand je suis finalement entré à DC pendant mes années d’université, Johns commençait à devenir leur homme d’utilité, et il a fait en sorte que l’entreprise que j’ai toujours considérée comme l’alternative au pain blanc sans saveur à Marvel se sente si riche. C’est étonnant pour moi de voir à quel point il a travaillé de haute qualité pendant si longtemps.

Kingdom Come est la plus grande bande dessinée jamais écrite.

Les gardiens pourraient être plus intelligents. Maus pourrait être plus important. Mais Kingdom Come est pour moi la meilleure synthèse de ce qu’une bande dessinée est censée être. C’est un livre de MOMENTS qui m’a secoué en le lisant, et me secoue encore à ces jours où je l’ai relu.

L’art d’Alex Ross a-t-il aidé? Évidemment. Mais je vous dis: j’aurais pu dessiner Kingdom Come, et ce serait toujours puissant.

Tout cela pour ne rien dire des courses de premier ordre de Waid sur The Fantastic Four (honnêtement, ma course F4 préférée est celle de Waid), The Flash, Daredevil et d’autres.

Un jour, je lirai peut-être une bande dessinée écrite par Kurt Busiek que je ne trouve pas, au pire, excellente.

Mais ce n’est encore jamais arrivé.

(Pour être honnête, je ne suis pas un créateur de complétion, et il a beaucoup de choses que je ne connais pas! Cela va forcément arriver)

D’après mon expérience, que ce soit Astro City, Marvels, Avengers, Thunderbolts ou autres, Busiek a juste la meilleure moyenne au bâton de la bande dessinée. Il fait des livres qui ne sont pas seulement bons; ils sont exceptionnels.

TOUT LE TEMPS.

Comment quelqu’un fait-il ça?!

TROP DE MENTIONS HONORABLES!

Je dis cela en espérant que cela ne passe pas comme un coup pour Scott Lobdell parce que j’apprécie beaucoup son truc (évidemment): la création de cette liste a abouti à un Top 9 très définitif de talents fantastiques irréprochables. Et puis il y avait ce qui ressemblait à un niveau secondaire solide juste en dessous d’eux. J’ai placé Scott comme le roi de ce niveau pour la machine à sous n ° 10, mais plusieurs noms lui mordillaient les talons.

Dans aucun ordre particulier…

Leah Williams – J’ai hâte de lire plus de son travail parce qu’elle est l’écrivain avec qui j’ai le moins d’expérience. J’ai cependant fait LOVE X-Tremists. Au moment d’écrire ces lignes, X-Factor vient de commencer. Je ne suis qu’un problème, mais il a définitivement rejoint Marauders et Excalibur en tant que seuls X-books de ma rotation régulière.

Kelley Sue DeConnick – Bitch Planet est super. Le capitaine Marvel était super. J’ai juste besoin d’entrer plus dans sa bibliographie maintenant! Et maintenant que je le regarde… elle a quelque chose à voir avec l’adaptation du manga Black Cat? Je n’ai jamais su cela!

Brian K Vaughan – Brian K Vaughan doit ralentir et laisser quelques idées à tout le monde sur la planète. Le gars écrit TOUT. Et bien qu’il ait quelques ratés, ses succès sont Y The Last Man and Saga et Ex Machina, alors qui s’en soucie? Ces trois livres sont superbes.

Chip Zdarsky et Matt Fraction – J’ai du mal à séparer ces deux-là à cause des criminels sexuels. Mais même à part ça, ils ont un bon travail en solo (Hawkeye, Spectacular Spider-Man).

Gail Simone – J’adore Gail. Bon sang, je la mettrais ici juste pour son compte Twitter. Mais Gail est un grand écrivain et une personnalité encore meilleure.

Rick Remender – Remender est un écrivain que j’apprécie vraiment, mais qui n’a encore rien aimé. Ses livres Agent Venom et Fear Agent étaient bons. J’ai également apprécié X-Force et Captain America.

Chris Claremont – Où placez-vous le gars qui a eu la meilleure séquence de l’histoire de la bande dessinée – une qui a duré deux décennies – mais rien d’autre que je n’ai jamais aimé? Il doit encore se classer très haut. Il a gardé X-Men si fort pendant près de vingt ans! C’est fou!

J’ai vraiment essayé de ne pas «lister tous les livres que j’aimais de chaque écrivain», mais il s’est avéré que j’ai fini par faire beaucoup de cela. Désolé! Ce n’est pas particulièrement intéressant à lire. Comme je l’ai dit, tous ces hommes et femmes sont meilleurs que moi et auraient mieux fait cette liste!

Cependant, j’ai assez parlé. Qui sont vos dix auteurs de bandes dessinées préférés? Faites-moi savoir dans les commentaires. Quels sont vos livres préférés sur lesquels ils ont travaillé?

Jusqu’à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous!