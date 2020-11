Sean Connery C’est l’un des grands mythes du celluloïd du 20e siècle. Juste parce qu’il était le James Bond original, et avec lequel tout le monde doit se mesurer, il aurait déjà une place garantie dans le paradis cinématographique, mais dès le début Connery a su bien choisir d’autres rôles pour ne pas être enterré sous le poids de Bond, arrivant pour travailler avec des réalisateurs comme Alfred Hitchcock, John Huston, Sidney Lumet, Brian De Palma ou Steven Spielberg. Retraité d’acteur depuis l’échec de ‘The League of Extraordinary Gentlemen’ Connery a 90 ans à la retraite aux Bahamas, alors célébrons-le avec nos 10 films préférés de sa carrière.

James Bond contre Goldfinger (1964)

Il y a eu beaucoup de James Bond, mais un seul d’entre eux a été Sean Connery. Ce que je veux dire, c’est que, alors que le premier film est sur le point d’avoir 60 ans, et que nous sommes sur le point de voir un nouveau remplaçant dans la personne chargée de l’interpréter, Connery est toujours le critère de tout le monde. Sans surprise, le créateur du personnage, Ian Fleming, a décidé d’incorporer les racines écossaises après avoir vu Connery lui donner vie. De tous les films qu’il a fait comme 007, le meilleur est toujours “ Goldfinger ”, et si la franchise n’est rien de plus qu’un énorme produit pop et “ kitsch ”, “ Goldfinger ” est celui qui le représente le mieux, avec ces méchants comme Goldfinger et sa manie de transformer des pin-ups en statues dorées, Oddjob et ses casquettes jetables ou l’une des Bond girls les plus connues, la dangereuse Pussy Galore, interprétée par Honor Blackman, qui a même donné son nom au premier groupe de Jon Spencer. Et bien sûr, il y a aussi la première apparition de Shirley Bassey chantant la chanson titre dont on se souvient.

Marnie la voleuse (1964)

Lorsque la société de production qui avait embauché Connery en tant que James Bond a commencé à lui proposer d’autres projets, la star a décidé de les rejeter tous, car il considérait qu’ils n’étaient que des copies de Bond, alors ses patrons ont dit “qu’aimeriez-vous faire?” ce que Connery avait déjà préparé une réponse “Je veux travailler avec Alfred Hitchcock”. C’est ainsi que Connery a pu participer à ce que beaucoup considèrent comme le dernier grand film du génie du suspense, un drame aux connotations psychologiques avec Tippi Hedren en co-star. Un film où la répression sexuelle se mêle à la violence physique pour le plus grand plaisir de son créateur.

La colline des hommes perdus (1965)

Connery avait très tôt le sens du talent: après Hitchcock, un autre de ses prochains projets, tout en jouant encore à Bond, fut ce remarquable film antimilitariste, réalisé de très bonne main par un jeune Sidney Lumet. Connery offre une performance puissante dans un drame de prison dur et sadique, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’homme qui pourrait régner (1975)

John Huston avait toujours voulu porter à l’écran l’un des livres qui l’avait le plus fasciné dans son enfance, «L’homme qui pouvait régner», écrit par Rudyard Kipling. Il a essayé de sortir le projet en plusieurs décennies, toujours avec un couple d’acteurs différent, mais toujours emblématique, dans les années 50, ils étaient Clark Gable et Humphrey Bogart, dans les années 60, il a approché Burt Lancaster et Kirk Douglas, enfin, dans les années 70, il lui a demandé. à Paul Newman et Robert Redford. C’est le premier qui l’a convaincu de passer à un couple d’acteurs britanniques, recommandant spécifiquement Sean Connery et Michael Caine. Il n’aurait pas pu choisir un meilleur duo, Connery et Caine dégagent une chimie à l’écran, et Huston a pu voir son rêve se réaliser, livrant une merveille d’évasion, excitante et amusante qui déborde de charisme chez ses acteurs principaux.

Robin et Marian (1976)

Richard Lester récupère Robin Hood et Marian et nous les présente en pleine maturité, avec un film très beau et crépusculaire, aidé par son couple d’acteurs principal, Sean Connery et Audrey Hepburn, et quelques luxueux secondaires, Robert Shaw, Richard Harris et Ian Holm. Peut-être le plus beau film de la filmographie de l’acteur écossais.

Un pont lointain (1977)

Un blockbuster de guerre, réalisé par Richard Attenborough, avec un casting de Tinkers dont Connery lui-même, Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hopkins, Liv Ullmann, Maximilian Schell, Gene Hackman, Ryan O’Neal, Laurence Olivier, Elliott Gould, James Caan ou Dirk Bogarde. Le meilleur est son souci du détail, le mauvais est sa durée, près de trois heures, pour accueillir son barrage de visages célèbres.

Les héros du temps (1981)

Un film réalisé par un Monty Python, Terry Gilliam, écrit par deux d’entre eux, Gilliam et Michael Palin, qui met en scène un autre, John Cleese, jouant Robin Hood, et dans lequel l’original James Bond, qui avait déjà joué Robin des Bois, joue le roi Agamemnon. Un désordre très drôle, irrégulier et hooligan qui porte l’empreinte de Gilliam tout au long de ses images.

Le nom de la rose (1986)

Lorsque Jean-Jacques Annaud a décidé de porter le grand roman d’Umberto Eco à l’écran, il n’a rencontré qu’une réticence de la part de l’écrivain italien, comment diable allait-il jouer Fray Guillermo de Baskerville, l’acteur que tout le monde continuait à associer à James Bond. Si Baskerville n’était qu’un hommage à Sherlock Holmes, une sorte d’anti James Bond? Mais Connery lui a dissipé tous les doutes et a démontré qu’il pouvait être aussi valable de résoudre un cas en utilisant l’intellect, comme il l’avait fait auparavant avec l’action. L’un des meilleurs films de sa carrière.

Les intouchables d’Eliot Ness (1987)

C’est le film qui a valu à Connery le seul Oscar de sa carrière, du meilleur acteur de soutien. Et l’Ecossais est énorme en tant que tuteur et enseignant d’Eliot Ness de Kevin Costner. Un film vibrant et divertissant avec un scénario de David Mamet, musique d’Ennio Morricone et bien réalisé par Brian De Palma.

Indiana Jones et la dernière croisade (1989)

Le deuxième meilleur film d’Indiana Jones (“ The Lost Ark ” est insurmontable) avait pour principale attraction l’apparence de Connery jouant le père d’Indy, malgré le fait que Connery n’avait que 12 ans de plus que Harrison Ford, et n’a pas déçu de rien. Reprenant les mêmes éléments que toujours, Steven Spielberg livre un film vibrant et très drôle. Aussi, je ne sais pas si en hommage à James Bond, le film a un prologue passionnant mettant en vedette le malheureux River Phoenix.