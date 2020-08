Envie de regarder un bon film de casino? Nous vous fournirons ci-dessous les meilleurs films de casino sur lesquels vous pouvez parier. Ne le manquez pas!

Êtes-vous fan de casinos? Êtes-vous impatient de penser à une table de poker ou d’entendre le bruit de la roulette? Vous n’aurez peut-être pas la chance d’aller au casino, mais vous pouvez sûrement amener l’action directement chez vous avec les meilleurs casinos en ligne d’Espagne, où vous pourrez profiter de jeux de casino en direct classiques tels que la roulette ou le blackjack.

Voyons maintenant quels sont les 5 meilleurs films de casino de tous les temps. Choisissez votre préféré et profitez d’un bon week-end de cinéma à la maison avec vos amis et votre famille.

1. Casino

Ce film de 1995 réalisé par Martin Scorsese est probablement l’un des meilleurs films de casino réalisés dans toute l’histoire du cinéma. Avec un casting fantastique dans lequel nous pouvons rencontrer Robert De Niro, Sharon Stone et James Woods, entre autres, Casino est un film basé sur des événements réels où nous pouvons apprendre l’histoire des casinos et de la mafia à Las Vegas.

2. Gueule de bois à Vegas

Le titre original de ce film de 2009 est La gueule de bois et il ne fait aucun doute que c’est l’une des meilleures comédies de l’époque. Il a réussi à devenir un succès au box-office et ce film, qui se déroule à Las Vegas, est une comédie très drôle qui raconte l’histoire de certains gars qui célèbrent un enterrement de vie de garçon ni plus ni moins qu’à Las Vegas!

Un film où la célèbre phrase de: « ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas » est évidente.

Une nuit de folie dans laquelle des amis perdent le protagoniste de la nuit: le petit ami! De là, une folle aventure commence à le trouver.

3. Ocean’s Eleven

Un autre classique du cinéma de casino est ce film réalisé par Steven Soderbergh sorti en 2001 et qui nous présente une intrigue aux multiples rebondissements dans laquelle un groupe de grands acteurs, dirigé par George Clooney, prépare le vol. de 3 casinos appartenant à Terry Benedict à Las Vegas.

En plus de George Clooney, on retrouve au sein du casting des noms de films tels que Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Andy García et Julia Roberts.

Un film dans lequel vous pourrez vous plonger dans l’ambiance des casinos de Las Vegas dès la première minute. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous ne pouvez pas le rater!

4. Rain Man

Rain Main ou The Man in the Rain, comme le film est intitulé en espagnol, est un film de 1988 réalisé par Barry Levinson qui raconte l’histoire d’un père qui laisse toute sa fortune à sa mort (plus de 3 millions de dollars! ) à votre enfant autiste mineur admis dans un établissement psychiatrique.

Charlie Babbitt (Tom Cruise) est le frère aîné qui découvre que son père ne lui a rien laissé dans l’héritage. Alors, sans avoir de contact avec le frère, il décide de l’emmener à Los Angeles. De là, Charlie découvrira que l’argent n’est pas tout. Un film fascinant qui vous surprendra à coup sûr.

5. Le joueur (The Glamber)

The Player, un film de 2014 réalisé par Rupert Wyatt, nous apporte le côté le plus sombre du jeu avec une intrigue basée sur l’histoire d’un homme qui perd tout à cause de sa dépendance au jeu. D’abord son propre argent, puis celui de sa petite amie et de sa mère pour finir par s’endetter, ce qui rend les choses vraiment moche.

Comment un professeur de littérature finit-il par devenir accro au jeu et tout ruiner? Découvrez-le en regardant « The Player »!

Tous les amateurs de casino apprécieront vraiment une soirée cinéma avec l’un de nos films de casino recommandés et leurs histoires imprévisibles qui les feront rire. Alors, apportez du soda et du pop-corn et installez-vous pour une session à Las Vegas à la maison.