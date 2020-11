L’un des acteurs les plus appréciés d’Hollywood est Dwayne Johnson, qui est devenu une mine d’or, car à chaque production auquel il participe devient un succès immédiat, Warner et DC l’ont donc pris en compte et lui ont proposé de jouer Adam noir pour un film solo, mais apparemment ce n’était pas l’idée originale, car selon un rapport, Black Adam allait être présenté en «Suicide Squad 2».

Le film “ Suicide Squad ” 2016 réalisé par David Ayer Il est considéré comme l’un des pires du genre des super-héros, mais malgré ces problèmes, il a obtenu une collection acceptable pour pouvoir faire une suite, mais la critique sévère semble avoir fait abandonner la suite malgré le fait qu’il était déjà compté avec Gavin o’connor en tant que scénariste du film.

Selon les informations du magazine Empire, l’introduction de Dwayne Johnson au DCEU allait être très différente, car nous allions voir Black Adam dans ‘Suicide Squad 2’, qui devait être le méchant central du film, mais après l’annulation de la suite, on a cherché à donner au personnage un film solo, tandis que le groupe de méchants traversait un changement radical.

Finalement James Gunn était en charge de l’écriture et de la réalisation “ L’équipe de suicide ”, une nouvelle version de l’équipe des méchants, qui devrait sortir en salles la prochaine fois 6 août 2021 s’il n’y a plus de retards dans le calendrier de publication de Warner et DC en raison de la pandémie mondiale.