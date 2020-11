Il ne fait aucun doute que ce sont des temps de changement pour les femmes de l’industrie cinématographique.

Suite à l’annonce récente des nominations pour le Prix ​​Gotham –Les prestigieux prix du cinéma indépendant décernés par le Projet de cinéaste indépendant et qui ouvrent traditionnellement la saison des récompenses annuelles – nous avons été surpris de constater que les critiques éminents qui ont choisi les candidats cette année ont opté exclusivement pour des films réalisés par des femmes.

Les critiques ont choisi cinq films réalisés par des réalisateurs pour le prix du meilleur film: First Cow, The Assistant, Nomadland, Relic et Never, presque jamais, parfois, toujours. (Image: Images du projecteur)

Dans ce résultat historique inédit, Première vache (2019), le film de Kelly Reichardt, s’est démarquée pour avoir reçu le plus grand nombre de candidatures avec ses quatre candidatures: Meilleur film, Meilleur scénario (pour Reichardt et Jon Raymond), Meilleur acteur (pour John Magaro) O Meilleur nouvel acteur (pour Orion Lee).

Les nominés incluent également L’assistant (2019), le film de Kitty vert inspiré par les abus de Harvey Weinstein; le drame sur l’avortement Jamais, presque jamais, parfois, toujours (2020) sur Eliza Hittman; le acclamé Nomadland (2020) sur Chloé Zhao, Protagonisée par Frances McDormand; et le film d’horreur australien Relique (2020), de Natalie Erika James.

Pour sa part, Chadwick Boseman (Black Panther) a reçu une nomination posthume pour Meilleur acteur pour son film La mère du blues (Ma Rainey Black Bottom, 2020), qui viendra à Netflix la 18 déc. (Et pour lequel le regretté acteur pourrait également recevoir un Oscar à titre posthume, selon les rumeurs.) En outre, Riz Ahmed a été nominé pour Meilleur acteur pour l’attendu Son du métal (2019), qui arrivera sur Amazon en décembre.

Aussi drame de science-fiction Le vaste de la nuit (2019) a été nominé pour Meilleur scénario Oui Meilleur nouveau réalisateurtandis que le film de Charlie Kaufman pour Netflix, Je pense arrêter (Je pense à la fin des choses, 2020) avait des nominations pour Meilleur acteur Oui Meilleure actrice pour Jesse plemons Oui Jessie Buckley, respectivement.

Vous pouvez consulter la liste complète des nominés sur le site Web des Gotham Awards. La cérémonie de livraison se déroulera de manière hybride (en ligne et en personne à New York) ensuite 11 janvier, et comprendra des tables virtuelles interactives.

