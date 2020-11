C’est officiel! le Playstation 5 est arrivé sur le marché, en compagnie d’un titre de lancement pas discret, puisqu’il s’agit du sympathique voisin Spider-Man. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est le premier jeu vidéo pour la nouvelle console de Sony Interactive Entertainment, et aucun joueur ne voudra rater l’occasion de passer d’un bâtiment à un autre avec une technologie de pointe, tout en accompagnant le grimpeur dans sa tâche difficile de protéger New York. .

Nous vous disons ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu vidéo inspiré de l’univers Marvel Comics.

Comment cela se produit-il?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales émerge de la machine créative de Jeux insomniaques, développeur acclamé qui était responsable de l’inauguration de la série Marvel’s Spider-Man à travers le jeu vidéo homonyme de 2018, crédité d’innombrables ovations et distinctions. Il convient de noter que Miles Morales n’est pas tant une suite, mais plutôt un spin-off dérivé de ce jeu original.

De descendance afro-américaine et portoricaine, Miles Morales Il est à l’origine l’un des personnages de Marvel Comics à adopter le surnom de «Spider-Man». Ses débuts dans les dessins animés ont eu lieu dans Ultimate Fallout # 4 (2011), une bande dessinée se déroulant au lendemain de la mort de Peter Parker.

Quelle est l’histoire?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales revient à New York, un an après les derniers événements du jeu vidéo précédent. Pendant ce temps, Miles (qui a également été mordu par une araignée génétiquement modifiée) a été formé par Peter Parker lui-même afin de contrôler ses pouvoirs d’arachnide et d’assumer ainsi la responsabilité qui va avec.

Lorsque Parker (en tant que photographe pour le Daily Bugle) doit voyager à l’étranger pour couvrir une guerre civile à Symkaria, Miles reste le seul protecteur de la ville. Juste à ce moment-là, un conflit éclate entre la Roxxon Power Corporation et une armée criminelle de pointe, dont les affrontements menacent East Harlem.

Ce quartier de New York n’est pas seulement la maison du protagoniste et de ses proches, mais aussi «l’âme» ou «l’un des personnages les plus importants» du jeu vidéo, comme indiqué Brian Horton, Directeur créatif d’Insomniac (via).

Caractéristiques des héros

Parmi les capacités qui le distinguent de son mentor, Miles Morales (comme nous le verrons dans son jeu vidéo) revendique la capacité de se camoufler, d’émettre des éclats d’énergie et de l’explosion de venin, ce qui lui permet d’immobiliser momentanément ses rivaux. Ces pouvoirs sont complétés par des qualités traditionnelles de Spider-Man telles qu’une force, une endurance et une agilité extraordinaires, une adhérence aux murs et un sens de l’araignée emblématique. Et bien sûr, il peut lancer des toiles d’araignée!

En termes de costumes, Spider-Man de Marvel: Miles Morales habille son héros titulaire dans une variété de tenues, toujours avec des motifs noirs et rouges. Par exemple, il y a une tenue de rue avec un certain clin d’œil à la marque Adidas, et une autre tenue sportive où une capuche cramoisie se démarque.

De plus, l’offre de vêtements comprend le costume PISTE (Positionnement intrinsèque de suivi du temps actif) et la combinaison “Spider-Man: un nouvel univers” qui rend hommage au film d’animation oscarisé du même nom. Ces derniers sont des bonus inclus avec l’édition de lancement du jeu vidéo.

Consoles

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a des versions respectivement compatibles avec Playstation 4 Oui Playstation 5, dans son édition standard.

Il y a aussi Édition définitive du jeu vidéo qui inclut Marvel’s Spider-Man (2018) et est uniquement pour PS5.

Pourquoi acheter la version PS5?

Graphiques HDR (plage dynamique élevée), avec la possibilité de lancer le jeu en résolution 4K et à 60 images par seconde.Charge rapide, grâce au lecteur SSD de la console.Immersion à l’aide du contrôle DualSense de dernière générationexclusif à PS5, dont les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique vous permettent de ressentir les bosses, les coups de toile d’araignée et les explosions d’énergie dans vos propres mains.Son spatial 3D, grâce à la technologie Tempest 3D AudioTech de la console.

Prix

Sur la boutique numérique Amazon, les prix suivants sont indiqués pour chaque version de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Édition Standard pour PS4 – 1 299 pesos (plus de détails ici) Édition Standard pour PS5 – 1 169 pesos (plus de détails ici) Édition définitive pour PS5 – 1 619 pesos (plus de détails ici)

Date de sortie

Au Mexique, Spider-Man de Marvel: Miles Morales arrive sur le marché ce jeudi 12 novembre pour PS4 et PS5. Jouez-vous déjà?

Miles Morales Spider-Man



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.