Disney Plus enfin arrivé au Mexique. En plus d’être une option de plus pour afficher le contenu de la souris, c’est aussi une proposition avec beaucoup d’investissement derrière elle: une maison de contenu original et une option de distribution viable possible pour les versions majeures, comme cela s’est produit avec Mulan et comment cela se passera-t-il avec Âme. Son arrivée est sans aucun doute importante, à la fois parce qu’il s’agit d’un géant comme Disney, et en raison du paysage de distribution de l’entreprise et d’Hollywood en général en 2020.

Disney Plus a été lancé aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas le 12 novembre 2019. Le premier jour, il a gagné 10 millions d’abonnés. Le service, oui, a eu des problèmes techniques à ses débuts et a été critiqué pour avoir supprimé des scènes de divers films – tels que Dumbo et Peter Pan – qui pourraient être considérés comme problématiques en 2020. Après les critiques reçues pour les coupures, Disney a décidé d’inclure dans à la place, un avertissement au début du contenu et les a renvoyés à leur état d’origine. En Amérique latine, les films n’ont pas subi de modifications.

Depuis son lancement l’année dernière, Disney Plus a fait l’objet de controverses pour sa gestion de contenu pour adultes. Aux États-Unis, la plate-forme n’a rien de noté R, bien qu’il soit dit qu’ils pourraient ajouter une section pour adultes à l’avenir. En Amérique latine, cela n’arrivera pas. Les Simpsons Ils ont peu de saisons dans notre région, car il est prévu que le contenu pour adultes de Fox atteindra une autre nouvelle plate-forme de streaming.. Disney + est conçu uniquement pour les familles, en particulier en Amérique latine.

En savoir plus ici:

Où ira le contenu pour adultes Fox qui n’est pas sur Disney +?

Combien de saisons des Simpsons y a-t-il sur Disney +?

Comment tirer le meilleur parti de votre abonnement sur Disney +?

Que pouvons-nous trouver dans les sections Disney +?

Disney Plus ne cherche pas seulement à être le site avec le plus de contenu Disney au Mexique et dans le reste de la région, cherche à être le seul. Aux États-Unis, vous pouvez toujours acheter ou louer des films Disney par voie numérique sur d’autres plateformes. Au Mexique, ceux-ci ont été supprimés des plates-formes telles que Apple TV ou Google Play. Vos achats sont toujours là, mais à partir du 17 novembre, il ne sera plus possible d’acheter ou de louer plus. Compte tenu des prix élevés du format physique 4K et Blu-ray dans notre région, Disney a positionné sa plate-forme comme l’endroit le plus accessible pour afficher son contenu: peut-être le seul endroit pour le faire numériquement.

Il y a eu un rapport récent selon lequel Disney n’a pas l’intention de publier plus de bandes de son catalogue d’action en direct au format physique 4K – un autre signe que la société cherche à se concentrer de plus en plus sur le streaming. Disney + a déjà des extras pour son contenu, tels que des scènes supprimées et des conversations avec les cinéastes, comme sur un Blu-ray. Une bonne partie du catalogue est en 4K et même en Dolby Vision, un format HDR que Disney n’avait même pas totalement adopté pour ses sorties physiques.

Bien sûr, la disponibilité des titres soulève des questions sur la stratégie de Disney. Actuellement, la plate-forme ne dispose pas de bandes d’action en direct de Spider-Man, par exemple. Pendant ce temps, n’importe qui avec les Blu-ray peut les regarder instantanément. Le sentiment d’appartenance au format physique sera toujours son plus grand avantage, donc ce sera le travail de Disney de le réduire autant que possible, en ajoutant les éléments manquants au catalogue et en évitant de supprimer ce qui existe déjà.

En savoir plus sur le contenu Disney +

Le Mandalorien: un héros plus proche de notre galaxie

Artemis Fowl: Le génie du garçon de Kenneth Branagh

La dame et le clochard: la romance canine prend vie

Les meilleurs films des années 80 sur Disney +

Il est indéniable que Disney + pourrait être une très bonne nouvelle pour l’industrie cinématographique au Mexique. La société a exprimé son intention de travailler avec des cinéastes de notre pays pour créer des productions originales dans la région. Actuellement, Disney développe plus de 70 projets en Amérique latine. Des services tels que Netflix et Prime Video ont opté pour des propositions intéressantes et des voix talentueuses dans notre pays. Un autre acteur de la scène du streaming signifie également une nouvelle option pour les talents mexicains pour trouver un moyen de mener à bien leurs projets et de les présenter au public.

Apprendre encore plus: Ce sont les Mexicains impliqués dans Disney +

Alors bienvenue à la couverture de Cinéma PREMIERE!, Profitez d’articles, de guides et de critiques de ce qui arrive sur la plateforme. Disney + grandit. Pour septembre de cette année, il comptait déjà 73,7 millions d’abonnés dans le monde. Le marché latino-américain est vaste, et en particulier le Mexique est une tranche importante pour Disney. Fera-t-il aussi bien que dans d’autres pays?

En savoir plus sur Disney Plus Mexico:

Qu’arrivera-t-il à l’application Fox après l’arrivée de Disney +?

Ce sont les films X-Men sur Disney +

Phineas et Ferb: Candace contre l’univers – Critique de film

Nuages ​​- Critique du film Disney Plus

Disney Plus



Sebastián Valencia Passionné d’animation et de cinéma romantique. Mon réalisateur préféré est David Fincher. Et j’aime le rap.