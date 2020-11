C’est le 3 juillet, dans le cadre de FunimationCon 2020, que le distributeur américain spécialisé dans le contenu anime a officialisé son arrivée en Amérique latine à l’automne de cette année, à commencer par le Mexique et le Brésil. Enfin, ce mercredi 18 novembre Funimation a lancé son site Web officiel à l’avance dans les deux pays d’Amérique latine.

Il est important de noter que Funimation – propriété de Sony – avait précédemment annoncé que sa plate-forme serait disponible jusqu’en décembre prochain, par conséquent, ce que nous trouvons pour l’instant sur la plate-forme est une sorte de bêta avancée de tous les contenus et services qu’elle offrira. à vos abonnés dans les jours, semaines et mois à venir.

Vaut-il la peine de s’abonner à Funimation? Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’arrivée de la plateforme au Mexique.

Enregistrement

Pour vous inscrire en tant qu’utilisateur de Funimation México, vous devez visiter la page www.funimation.com/es-mx. Là, vous aurez deux options: vous pouvez en créer une compte gratuit ou lancez les procédures pour devenir utilisateur Premium Plus (qui comprend un essai gratuit de 14 jours).

Dans le cas du compte gratuit, il vous suffit de saisir un email et un mot de passe. Cette version vous donnera un accès limité et financé par la publicité pour sélectionner des titres dans le catalogue actuel de Funimation.

Si vous souhaitez devenir abonné Premium Plus, en plus de votre email et de votre mot de passe, vous devez saisir un mode de paiement. Cette option vous donne accès au catalogue complet de Funimation México sans publicité et avec une option pour jusqu’à 5 transmissions simultanées. Comme pour les autres services de streaming, vous pouvez demander l’annulation de votre abonnement dans les 14 jours suivant votre essai gratuit si vous n’êtes toujours pas convaincu.

Abonnements et modes de paiement

Les plans Funimation Premium Plus ont les prix suivants pour le Mexique:

Souscription mensuelle: 99 pesos.Souscription annuelle: 990 pesos.

Le système vous propose un abonnement mensuel par défaut, mais une fois que vous avez terminé votre inscription, vous pouvez le changer en abonnement annuel dans les paramètres de votre compte si vous le souhaitez.

Les paiements peuvent être effectués via Pay Pal ou avec cartes de crédit et de débit Visa, Mastercard et American Express. La société prévoyait que davantage d’options de paiement seraient éventuellement mises en œuvre.

Vous pouvez payer avec des cartes de crédit et de débit PayPal, Visa, Mastercard et American Express, nous proposerons bientôt plus d’options au fur et à mesure de la sortie des applications. – FunimationMx (@funimationmx) 18 novembre 2020

Et les applications?

Comme il avait déjà été avancé, Funimation ne sera disponible que sur son site Web lors de cette première phase de lancement. C’est la raison pour laquelle s’ils essaient de télécharger l’application Funimation depuis les États-Unis, le système indique qu’elle n’est pas disponible pour notre pays.

Il n’y a toujours pas de date fixe pour la sortie des applications sur les appareils électroniques, mais nous vous tiendrons informés sur le site et les réseaux sociaux de Cine PREMIERE.

Nous lançons pour le Web! Nous n’avons toujours pas de date pour les applications, mais dès que nous pourrons la confirmer, nous l’annoncerons via nos réseaux 😉 – FunimationMx (@funimationmx) 18 novembre 2020

Catalogue de séries et de films

Funimation vient dans notre pays avec plus de 200 séries et films animés, équivalant à plus de 1500 heures de contenu. Depuis hier, ces titres ont été progressivement intégrés dans le catalogue initial de la plateforme. Au moment de la rédaction de cet article, le service compte déjà près de 150 du total des productions promises. Toutes les séries et tous les films seront sous-titrés en espagnol et en portugais, certains titres étant exclusivement doublés dans les deux langues.

Voici tous les titres que vous pouvez déjà trouver dans Funimation México:

Sous-titré et doublé en espagnol

Assassination ClassroomAttack on Titan (seulement 12 premiers épisodes avec doublage) Blood Blockade BattlefrontsClaymoreMy Hero AcademiaOverlordSteins; GateTokyo Ghoul

Steins; Porte

Sous-titré

18ifA3! Acte! Toxicomane! Acteurs! Un bon bibliothécaire comme un bon bergerAfrica SalarymanAfter School Dice ClubAfterLostAkiba’s TripEt vous pensiez qu’il n’y a jamais de fille en ligne? Logos AquarionArifureta: Du banal au plus fort du mondeArteAstra perdu dans l’espaceBaldr Force EXEBarakamonBEMBikini Warriors ‘ll Max Out My DefenseBrother’s ConflictCase File # 221: KabukichoCautious Hero: The Hero is Overpowered but Overly CautiousChaos DragonCode BreakerConcrete RevolutioCop CraftCowboy BebopMignon High Earth Defense Club LOVE! Daimidaler: Prince vs Penguin EmpireDanse avec DevilsanDangate Demonation Kimetsu pas YaibaDevil mai CryDimension WDivine GateDoamayger-DDragonar AcademyEndrideEureka Seven AOFairy GoneFairy queue: Saison 9Fire force: Saison 1Première amour MonsterFree! Fruits Basket (2001) Fruits Basket (2019) Full Metal Panic! GangstaGaro: Disparitions LineGleipnikairhesyGrishing LineGleipnika andGrishing Le Bioarishing LineGleipnikairhesyGrishing LineGleipnorhesyGrishing Le Armoring LineGleipnoroGrhesyGrishing LineGleipnikaGrhesyGrishing LineGleipnikairhes BioGrishing LineGleipnirhesyGrishing BioGrishing LineGleipnikairGrishing BioHairy GoneFairy queue: Saison 9Fairy GoneFairy queue: Saison 9 feu force: Saison 9 feu force: Saison 9 AOFairy GoneFairy Tail: Saison 9 feu force: Saison 9 feu force: Saison 9 AOFairy GoneFairy Tail: Saison 9 feu force: Saison 9 AOFairy GoneFairy Tail: Saison 9 – Haruta & ChikaHatena IllusionObjet lourdHensuki: Êtes-vous prêt à tomber amoureux d’un pervers, tant qu’elle est une mignonne? Hetalia World Twinkle High School DXD: Hero y BornQuel est le poids des haltères que vous soulevez? Hyperdimension NeptuniaInari KonID: InvadedIn Search of The Lost FutureJinsei LifeJunjo Romantica: Saison 3Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits-Kochoki: Wakaki NobunagaKono Oto Tomare!: Sounds Of LifeKumamiko – Girl meets BearKurau Phantom MemoryRire sous les nuagesLord Marksman et VanadisLove Live! Sunshine !! Maken-Ki Ninja SlayerNoragamiNo-RinPandora Ghost in the Shell Crimson UrnPlanétarienPlundererPrince of Stride AlternativeÉcole De PrisonRage of Bahamut GenesisRainbow CocoaRascal Ne Rêve Pas De Bunny SenpaiRed GardenRegalia JudgmentSelector – WixossSeraph of the EndServampSHIMONETA: Un monde ennuyeux où le concept de blagues sales n’existe pasShonen Hollywood: Show By RockSky Wizards AcademySpace DandySpecial 7: Special Crime Investigation UnitSteins; Gate 0STARMYU: Saison 1Stars AlignSword Art OnlineTales of Zword Art en ligneTales of Zwordilet en ligne kunLa Disparition de Nagato Yuki-ChanLe Journal du FuturLe Renard Utile Senko-sanLa Légende Héroïque d’ArslanLes Trois Feuilles À L’intérieurLe Pays Promise Trois Feuilles Trois CouleursTime Travel GirlToilette-lié Hanako-kunTokyo ESPTokyo RavensTouken Ranbu HanamaruTricksterTsukiuta: The Animatio NUltimate Otaku TeacherUnbreakable Machine-DollValkyrie Drive MermaidVandreadVenus ProjectWanna be the Strongest in the WorldWise Man’s LittlechildWorld Break: Aria of Curse for a Holy SwordsmanYatterman NightYona of the Dawn

Bebop de cowboy

Films d’action en direct

Comme les dieux le veulentParasytePrision School

Films d’animation

Eureka Seven Hi-Evolution Love Live! Ensoleillement !! The School Idol Movie: Over the RainbowPlanetarian: Storyteller of the StarsStrike Witches The MovieVexille

Aimez en direct! Ensoleillement !! Le film School Idol: Over the Rainbow

Quand ont lieu les simulcasts?

Funimation n’a pas encore statué sur la durée pendant laquelle nous pourrons profiter de transmissions simultanées massives avec le Japon de ces titres pour lesquels ils ont des licences exclusives pour le continent américain. Auparavant, la société avait confirmé qu’elle offrirait une diffusion simultanée (et même un simuldub) pour le Attack on Titan saison finale, qui sortira le 7 décembre; De même, la plateforme avait annoncé qu’elle intégrerait les séries de la saison automne 2020 en cours dans son catalogue peu de temps après son lancement au Mexique, bien qu’aucune date précise n’ait été donnée.

À l’approche de la saison hivernale 2021, nous verrons que d’autres titres sont confirmés à voir le jour même de leur première à la télévision japonaise.

Excité? C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’incursion de Funimation au Mexique. Que pensez-vous de votre offre initiale?

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE