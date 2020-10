La vie prend des virages inattendus. Cependant, ce qui est intéressant à ce sujet, ce n’est pas seulement d’avoir une idée de leur existence, mais de les expérimenter de première main, face aux limitations qui surgissent lorsque la vision du monde change sans préavis. La réalisatrice Mariana Chenillo (Paraíso), présente son film Todo lo invisible à la 18e édition du Festival international du film de Morelia (FICM), qui nous place précisément au centre d’un changement, un choc dans la vie de son protagoniste. De là, nous assisterons à sa quête pour s’adapter à ce qu’il est maintenant, tout en découvrant des réponses sur ce qui s’est passé.

Perdre la peur de la vulnérabilité

Le film All the Invisible met en scène Jonás, un chirurgien dentiste dont le monde s’arrête lorsqu’il subit un accident de voiture mortel qui le laisse avec une condition pour laquelle il n’était pas préparé: la cécité. Avec cela, l’homme devra repenser une myriade de questions et commencer à expérimenter des dynamiques totalement nouvelles.

Lors de la présentation de l’œuvre lors d’une conférence de presse – dans laquelle Cinéma PREMIERE était présent -, le modérateur, Christian de la Luz, a offert aux participants les informations suivantes (qu’il a récupérées grâce au Comité des droits des personnes handicapées): «Le peuple, nous tous, tout au long de notre cycle de vie, nous allons connaître au moins cinq types de handicap ».

Cela s’est produit après que le réalisateur ait souligné que, quand on est dans une situation «Vous ne voulez pas être vulnérable, nous ne voulons personne. On nous apprend à être forts parce que c’est le statut du pouvoir, comme ça c’est l’endroit où l’on devrait être.».

Cela peut avoir des lectures différentes. Bien qu’une limitation physique soit le point de départ de l’histoire, les rôles de genre représentent également une partie importante du package, en ce sens qu’en tant qu’homme, il y a une tendance à vouloir être «le mâle alpha de la meute» et Par conséquent, ils ne sont pas enclins à chercher ou à demander de l’aide, mais la vérité est que ni les hommes ni les femmes ne sont obligés de jouer un rôle particulier.

L’adversité approchait du duel

Un autre aspect remarquable de la production est la façon dont elle décrit le processus d’adaptation au changement. La grande majorité des films commerciaux qui se concentrent sur les maux recourent à soulager la douleur de leurs stars, leur donnant une issue facile ou un bonheur un peu précipité.

Ce n’est pas un film qui choisit cette voie comme objectif principal; au contraire, presque tout le temps, nous voyons et ressentons la frustration du personnage principal, qui en est venu à accepter sa condition, mais ne l’embrasse donc pas. À propos du processus de s’éloigner des récits conventionnels, Ari Brickman – qui, en plus de jouer, coécrit et musicalise – nous dit ce qui suit:

«Je pense que c’était exactement ce que nous avons toujours essayé de capturer et que nous étions également préoccupés pendant le processus: ne pas tomber [en eso]. Je pense que le film – du moins c’est ce que nous essayions de réaliser – voyage sur une ligne très fine en termes de ton, précisément à cause de cela, lorsqu’il s’agit de sujets aussi délicats où, d’une part, nous ne voulions pas que cela ne paraisse pas réel et d’autre part. Nous ne voulions pas idéaliser ce changement, cette transformation qui se passe réellement dans de nombreux films, plutôt dans le style hollywoodien, où nous sommes submergés par un mélodrame trop intense ».

Et c’est que le maintien de l’équilibre tonal susmentionné n’a été possible, selon l’acteur, que grâce à deux aspects: les expériences personnelles de Mariana Chenillo avec les problèmes oculaires et la coexistence étroite qu’il a pu avoir avec des patients atteints de cécité.

Il y a toujours une première fois pour tout

L’adaptation au changement est un thème essentiel pour Todo lo invisible. Par coïncidence, en plus d’être le noyau de l’intrigue principale, ce concept s’est également étendu au domaine du théâtre, en ce sens que le film représentait l’occasion pour José María de Tavira de collaborer pour la première fois avec Mariana Chenillo. Concernant cette nouvelle expérience, l’acteur commente ce qui suit:

«C’est une réalisatrice très chaleureuse, qui essaie de faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu. Il me semble qu’il se soucie beaucoup de la dynamique sur le plateau, que tout le monde est bien et heureux dans une certaine mesure, car ce n’est pas toujours possible. […] C’est, évidemment, très féminin et, d’une certaine manière, cela finit par être presque une caractéristique car en général au cinéma, ou du moins dans mon expérience, le cinéma et la télévision ont toujours été faits de manière très masculine, conflictuelle, criante. , avec des compétences et d’autres ».

Dans le même esprit, et en conservant l’idée d’accepter l’imprévu, la cinéaste avait un défi extrêmement extrême: présenter son travail pendant une pandémie. Cependant, elle est reconnaissante de pouvoir la libérer malgré le revers.

«Nous sommes dans un moment très difficile, je pense que nous avons tous une situation qui pour une raison quelconque est un défi, mais je pense que le don de pouvoir présenter le film pour Ari et moi est très important. […] Nous avons traversé un processus très long et terminer le film avec le détail avec lequel nous l’avons terminé nous a également généré comme une anticipation, donc pouvoir le partager pour moi est un cadeau […] Je suis tellement clair à quel point il est important en ce moment de pouvoir partager quelque chose qui compte vraiment pour nous ».

D’autre part, la productrice Aura Santamaría a commenté son expérience de travail avec un scénario qui au premier abord peut sembler intime, mais qui était difficile précisément à cause des thèmes qu’il traite.

«En effet, l’histoire, à la lecture du scénario, est quelque chose que vous ne pensez pas d’emblée qu’elle aura des complications majeures. D’une manière ou d’une autre, ce qui est toujours très important dans la production, c’est que cela ne vous fait pas baisser la garde.

Le film Tout l’invisible Il est visible sur la plateforme Cinépolis Klic, à partir de 12h30 le 31 octobre. Le projet fait partie de la sélection officielle du long métrage mexicain du FICM 2020.

