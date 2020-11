C’est un fait que l’acteur qui a joué Gellert Grindelwald sera remplacé, alors des théories ont commencé à émerger sur la façon dont “ Fantastic Beasts 3 ” expliquerait le départ de Johnny Depp

La finale du film de 2016 comprenait la révélation que Percival Graves, le rôle de Colin Farrell, était en fait Grindelwald déguisé. Cela a incité Depp à jouer un rôle important dans la deuxième tranche.

L’ancienne star de ‘Pirates des Caraïbes’ a été au centre d’une controverse ces dernières années en raison d’allégations de violence conjugale de la part de son ex-épouse Amber Heard.

Bien que le créateur de Harry Potter, JK Rowling, l’ait soutenu au début, le départ de Depp de la saga survient après qu’une récente affaire judiciaire n’a pas été résolue en sa faveur.

Suite à l’annonce de Depp qu’il ne jouera plus Grindelwald, Warner a confirmé qu’ils prévoyaient de trouver un nouvel acteur pour jouer le méchant. dans le futur.

Le statut de cette recherche est inconnu et il n’y a apparemment pas de précipitation après l’annonce de la date de sortie de 2022.

Mais, comment ‘Fantastic Beasts 3’ expliquerait-il le départ de Johnny Depp, Harry Potter a déjà prouvé qu’il le résout avec Dumbledore, en donnant à Sir Michael Gambon le rôle dans le troisième film, après la mort de Richard Harris, sans qu’il soit nécessaire de l’expliquer et il y a même qui n’a pas remarqué le changement.

C’est une saga de magie, et comme on a pu le voir, à la fin du premier opus, Grindelwald pourrait chercher à rester anonyme et assumer une autre identité, bien qu’il soit un fait que leur présence est nécessaire car il est clair que l’on s’attend à voir la guerre magique que mène le sorcier qui se terminera par un duel avec Albus Dumbledore en 1945.

L’apparence de Grindelwald est bien connue et unique dans “ Fantastic Beasts ”, ses cheveux blancs et ses yeux de couleurs différentes sont un excellent identifiant pour lui, bien que son apparence soit moins perceptible, Grindelwald est toujours la plus grande menace pour le monde sorcier en ce moment. .

La date de sortie de “ Fantastic Beasts 3 ” sera le 15 juillet 2022.