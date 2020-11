La pandémie a complètement changé l’avenir du cinéma. Au moins à court terme (ce que nous verrons à long terme). Il y a moins de tournages actifs et la grande majorité consiste à terminer des superproductions qui avaient commencé à tourner avant la crise sanitaire, nous ne sommes donc pas surpris que Netflix Je viens de fermer une énorme distribution chorale. Un de ceux que jusqu’à très récemment on n’aurait vu qu’illustrer les espaces promotionnels des salles de cinéma.

Comme le dit le proverbe, si la montagne ne va pas à Muhammad … alors les plus grandes stars vont au streaming. Jusqu’à Leonardo DiCaprio Oui Jennifer Lawrence Ils ont rejoint, deux célébrités qui jusqu’à présent avaient résisté aux films en ligne.

Leonardo DiCaprio (Jordan Strauss), Jennifer Lawrence (Charles Sykes), Meryl Streep (John Shearer), Cate Blanchett (Jordan Strauss). Images de Gtres

Plus

Il ne fait aucun doute que ces dernières années, le streaming a grimpé à pas de géant dans la Mecque du cinéma. Les Oscars ne résistent plus à leurs films et les grandes stars ont peu à peu grossi leurs rangs, et la pandémie ne fait que renforcer cette réalité. Si Glenn Close et Amy Adams visent l’Oscar ou David Fincher réalisant un film en vue de satisfaire la nostalgie de l’Académie en tant que Mank – tous deux de Netflix – alors la preuve définitive peut être trouvée dans Ne lève pas les yeux, le projet qui prépare Adam McKay pour le géant du streaming, le réalisateur de films acclamés par la critique et la saison des récompenses comme The Great Bet (2015) et The Vice of Power (2019), qui sont transférés au streaming avec un casting impressionnant.

Remarquez quels noms: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mathew Perry, Himesh Patel, Kid Cudi Oui Tomer Sisley.

Le casting de DON’T LOOK UP d’Adam McKay est absolument emblématique: 💫Leonardo DiCaprio rejoint

💫Jennifer Lawrence et

💫Rob Morgan aux côtés

💫Meryl Streep

💫Cate Blanchett

💫Jonah Hill

💫Himesh Patel

💫Timothée Chalamet

💫Ariana Grande

💫Kid Cudi

💫Matthew Perry

💫Tomer Sisley pic.twitter.com/UODRd7r2t8 – NetflixFilm (@NetflixFilm) 14 octobre 2020

Impressionnant. McKay est connu pour créer des moulages qui s’intègrent parfaitement dans ses énigmes d’histoire. Nous l’avons vu dans la chimie explosive que Mark Wahlberg et Will Ferrell partageaient dans The Other Two (2010) ou dans la façon dont tous les personnages portaient le poids de l’intrigue à l’unisson dans The Big Short, ou dans les grandes interprétations qu’il a obtenues de Christian Bale, Sam Rockwell, Steve Carell et Amy Adams dans The Vice of Power. Ce que vous pouvez réaliser avec un casting de ce calibre promet d’être une bombe de talent.

Pour le moment, les détails spécifiques du projet sont inconnus, mais nous savons qu’il sera très différent de leurs paris précédents basés sur des histoires vraies. Don’t Look Up tournera autour de deux astronomes qui entameront une tournée virale pour avertir l’humanité qu’un astéroïde s’approche de la Terre.

C’est le premier projet qui Leonardo DiCaprio fait pour Netflix, montrant que son passage au streaming est déjà une réalité. Son prochain film avec Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, a fini par être mis en ligne après avoir été acquis par Apple TV +, donc Don’t look up est sa première production en tant qu’acteur qu’il fait avec l’intention initiale que ce soit pour lui. diffusion. Aussi bien que Jennifer Lawrence Devenue l’une des jeunes actrices les plus recherchées d’Hollywood, elle tentera sa chance pour la première fois au format en ligne avec cette production. Très différent Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett ou Jonah Hill qui ont accumulé plusieurs projets en streaming, à la fois sous forme de séries et de films.

Don’t look up est officiellement défini comme une comédie et en théorie, il serait présenté en 2021. Comme vous pouvez le voir, le streaming est plus établi que jamais à Hollywood, ou qui aurait dit il y a quelques années que nous verrions Meryl Streep, Nicole Kidman, Julia Robert, Robert DeNiro ou Leonardo DiCaprio sortent des films que nous pouvons voir directement à la maison?

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: