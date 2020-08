Netflix a annoncé les séries et les films qui arriveront sur le service en septembre, y compris la trilogie Retour vers le futur, la dernière saison de The Good Place, et plus encore.

Netflix a annoncé les séries et les films qui arriveront sur le service en septembre, y compris la trilogie Retour vers le futur, la dernière saison de The Good Place, et plus encore. Vous pouvez voir la liste complète ci-dessous, qui comprend également la nouvelle série dérivée One Flew Over the Cuckoo’s Nest de Ryan Murphy, Ratched, la suite de la comédie d’horreur The Babysitter: Killer Queen et plus encore.

Plusieurs films ont également quitté le service, tels que la franchise Jurassic Park, The Witch, Mortal Kombat, etc.

* Journal d’ARASHI -Voyage- ep 12— DOCUMENTAIRE NETFLIX

À l’approche de leur 20e anniversaire, les gars s’ouvrent sur le passage au numérique et les défis du lancement de leurs comptes officiels de médias sociaux.

* GIMS: On the Recor – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Allez dans les coulisses avec la superstar du rap bien-aimée Gims dans l’année qui a précédé sa performance majeure au Stade de France 2019 dans ce documentaire de près.

Disponible le 01/09/20

* Signets: Célébrer les voix noires – FAMILLE NETFLIX

Bookmarks: Celebrating Black Voices est une collection en direct de douze épisodes de cinq minutes mettant en vedette d’éminentes célébrités et artistes noirs lisant des livres pour enfants d’auteurs noirs qui mettent en lumière l’expérience des Noirs. Animée par Marley Dias (auteure et fondatrice de la campagne # 1000BlackGirlBooks), la collection de livres et de conversations est centrée sur les thèmes de l’identité, du respect, de la justice et de l’action – offrant aux familles un ensemble d’outils pour entamer des conversations significatives avec les enfants sur des sujets difficiles grâce à une forme courte contenu basé sur un livre.

* Le bébé patron: obtenez ce bébé! – FAMILLE NETFLIX

Dans ce spécial interactif, vous trouverez votre vocation chez Baby Corp en faisant des choix et en effectuant des missions dans le cadre d’un test d’aptitude virtuel.

* Felipe Esparza: Mauvaises décisions – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Le comédien de stand-up, acteur et vainqueur de «Last Comic Standing» Felipe Esparza plonge plus profondément dans son passé dans ses premiers spéciaux de comédie Netflix Original, Felipe Esparza: Bad Decisions et Felipe Esparza: Malas Decisiones. Tournées à Santa Ana, en Californie, en deux représentations distinctes – une en anglais et une en espagnol – les émissions spéciales présentent le style d’humour énervé d’Esparza comme le véhicule idéal pour se faufiler facilement à travers des anecdotes difficiles de son enfance et des erreurs dans sa vie d’adulte. Felipe Esparza: Bad Decisions et Felipe Esparza: Malas Decisiones sont lancés dans le monde entier sur Netflix le 1er septembre 2020.

* La Partita / The Match – FILM NETFLIX

Un seul match de football disputé sur un terrain en terre battue dans la banlieue de Rome centre cette histoire d’une communauté pauvre aux prises avec des dilemmes éthiques et moraux.

* Vrai: Journée de l’amitié – FAMILLE NETFLIX

Quand un Grippity-Grab géant accroche le bracelet d’amitié de Grizelda et la transforme en sirène, True se dirige sous la mer avec des souhaits magiques pour sauver la situation.

* À la dérive

* Anaconda

* Retour vers le futur

* Retour vers le futur partie II

* Retour vers le futur III

* Salon de coiffure

* Barbie Princess Adventure

* Borgen: Saison 1-3

* Enfants de la mer

* Coneheads

* Gloire

* Graisse

* Magic Mike

* Les Muppets

* Muppets les plus recherchés

* Pas un autre film pour adolescents

* Ananas Express

* Possession

* Les producteurs (2005)

* The Promised Neverland: Saison 1

* Chat Botté

* Dragon Rouge

* Résidu

* Sex Drive

* Soeur, soeur: Saison 1-6

* Les Schtroumpfs

* Faune

* Zathura

Disponible le 02/09/20

* Bad Boy Billionaires: Inde – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Ce docu-série d’enquête explore la cupidité, la fraude et la corruption qui ont construit – et finalement détruit – les magnats les plus infâmes de l’Inde.

* Table du chef: BBQ – DOCUMENTAIRE NETFLIX

La série acclamée par la critique et nominée aux Emmy revient pour sa dernière itération, plongeant dans le monde enfumé et juteux du barbecue. Parmi les chefs et maîtres de puits en vedette, citons Tootsie Tomantez, une grand-mère de 85 ans qui pelle encore les braises dans son restaurant au Texas; Lennox Hastie, un chef australien remarquable qui s’approvisionne en tous ses ingrédients dans l’Outback; Rodney Scott de Caroline du Sud, qui est connu pour son barbecue de porc entier; et Rosalia Chay Chuc, une chef maya traditionnelle qui sert Cochinita Pibil dans sa maison mexicaine.

* Freaks – Vous êtes l’un des nôtres – FILM NETFLIX

Une maman qui travaille découvre qu’elle a des pouvoirs de super-héros, supprimés par des années de médicaments, et s’associe à deux autres comme elle pour améliorer le monde.

Disponible le 03/09/20

* Afonso Padilha: Alma de Pobre – NETFLIX COMEDY SPECIAL

L’humoriste brésilien Afonso Padilha plonge dans ses humbles débuts et déniche des histoires hilarantes sur son enfance dans ce décor très personnel.

* Amour, garanti – FILM NETFLIX

Pour sauver son petit cabinet d’avocats, l’avocate sérieuse Susan (Rachael Leigh Cook) prend une affaire très payante de Nick (Damon Wayans Jr.), un nouveau client charmant qui veut poursuivre un site de rencontres qui garantit l’amour. Mais au fur et à mesure que l’affaire s’échauffe, les sentiments de Susan et de Nick s’en font autant.

* Jeune Wallander – NETFLIX ORIGINAL

Un crime de haine incendiaire suscite des troubles civils, le flic recrue accéléré Kurt Wallander devient détective dans cette histoire d’origine pour le personnage populaire.

Disponible le 04/09/20

* Extérieur – NETFLIX ORIGINAL

Alors qu’elle se lance dans une mission perfide sur Mars à la tête d’un équipage international, Emma Green doit laisser son mari et sa fille adolescente derrière.

* Je pense à la fin des choses – FILM NETFLIX

Rien n’est ce qu’il semble quand une femme qui a des doutes sur son nouveau petit ami le rejoint lors d’un road trip pour rencontrer ses parents dans leur ferme isolée.

* L’Okoroshi perdu

* Spirit Riding Free: Riding Academy: Partie 2 – FAMILLE NETFLIX

Les PAL retournent à la Palomino Bluffs Riding Academy, où un nouveau terme apporte de grands mystères, de nouvelles amitiés et une chance de sauver l’école!

Disponible le 07/09/20

* Spécial de minuit

* Mon professeur Octopus – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Une amitié insolite se développe entre un cinéaste et une pieuvre vivant dans une forêt de varech sud-africaine qui partage les mystères de son monde.

* Record de jeunesse – NETFLIX ORIGINAL

Ce drame suit la vie de trois personnes dans l’industrie de la mode d’aujourd’hui. Alors que les rêves sont un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre, la passion juvénile de ce trio les incite à les réaliser.

* J’attend Superman »

Disponible le 08/09/20

* StarBeam: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Du capitaine égoïste Fishbeard à la maussade Miserable Marla, il appartient au super-héros StarBeam de faire des enfants pour arrêter tous les méchants et sauver la situation.

Disponible le 09/09/20

* Corazón loco / So Much Love to Give – FILM NETFLIX

Fernando est un père de famille – également engagé envers chacune de ses deux familles. Mais un mauvais virage les amène à s’écraser.

* Organisez-vous avec The Home Edit – NETFLIX ORIGINAL

Les organisateurs Clea Shearer et Joanna Teplin de The Home Edit conquièrent le désordre et transforment des vies. Reese Witherspoon et Molly Sims coproduisent.

* La Línea: Shadow of Narco – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Entrez dans La Línea, la ville balnéaire espagnole transformée en plaque tournante du trafic de drogue en Europe, et rencontrez les forces de l’ordre déterminées à changer cela.

* Mignonnes / Cuties – FILM NETFLIX

Amy, 11 ans, tente d’échapper au dysfonctionnement familial en rejoignant une clique de danse à l’esprit libre nommé «Cuties», alors qu’ils prennent conscience de leur propre féminité à travers la danse.

* Le dilemme social – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Nous tweetons, nous aimons et nous partageons – mais quelles sont les conséquences de notre dépendance croissante aux médias sociaux? Alors que les plates-formes numériques deviennent de plus en plus une bouée de sauvetage pour rester connecté, les initiés de la Silicon Valley révèlent comment les médias sociaux reprogramment la civilisation en exposant ce qui se cache de l’autre côté de votre écran.

Disponible le 10/09/20

* La baby-sitter: Killer Queen – FILM NETFLIX

Deux ans après avoir vaincu un culte satanique dirigé par sa baby-sitter Bee, Cole essaie d’oublier son passé et de se concentrer sur sa survie au lycée. Mais lorsque d’anciens ennemis reviendront de manière inattendue, Cole devra à nouveau déjouer les forces du mal.

* Le cadeau: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Compte tenu d’un monde différent, Atiye court contre la montre pour réaliser son destin alors que le mystérieux syndicat derrière Serdar menace l’avenir.

* Greenleaf: Saison 5

* Les chroniques d’Idhun – NETFLIX ANIME

Après qu’un nécromancien a pris le contrôle du monde magique d’Idhun, deux terriens adolescents aident à combattre un assassin envoyé pour tuer tous les réfugiés Idhunese sur Terre.

* Julie et les fantômes – FAMILLE NETFLIX

L’adolescente Julie trouve sa passion pour la musique et la vie tout en aidant les Phantoms – un trio de gars fantomatiques – à devenir le groupe qu’ils n’ont jamais pu être.

Disponible le 11/09/20

* La duchesse – NETFLIX ORIGINAL

Katherine Ryan joue le rôle d’une mère célibataire qui se demande si elle doit avoir un enfant avec son ennemi juré: le père de sa fille. Deux torts peuvent-ils faire un autre droit?

* Entreprise familiale: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Obligé de choisir entre cultiver de l’herbe et élever ses enfants, Joe tente de convaincre sa famille de quitter l’entreprise, déclenchant une chaîne d’événements sauvages.

* Copines: saisons 1-8

* Comment dresser votre dragon 2

* Pets United – FAMILLE NETFLIX

Un groupe d’animaux égoïstes est coincé dans leur lieu de rencontre de luxe lorsque les machines qui dirigent Robo City se déchaînent et prennent le dessus, forçant tous les humains à fuir pour sauver leur vie. Les animaux doivent faire équipe avec des animaux errants pour survivre et sauver leurs maisons, leur ville et peut-être même le monde.

* Pokémon Journeys: The Series: Part 2 – FAMILLE NETFLIX

Ash et Goh poursuivent leur voyage alors qu’ils recherchent des Pokémon avec le professeur Cerise. Même la Team Rocket ne les empêchera pas de devenir des experts Pokémon!

* Se busca papá / Papa recherché – FILM NETFLIX

Que fait une adolescente en quête de sensations fortes quand sa mère lui interdit de participer à une course de BMX? Cast un acteur en difficulté avec rien à perdre pour jouer son père.

Disponible le 15/09/20

* Livre des secrets de l’Amérique: Saison 2

* Ancient Aliens: Saison 3

* Cold Case Files Classic: Saison 1

* La malédiction de Oak Island: Saison 4

* Hope Frozen: Une quête pour vivre deux fois – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Une fillette de Bangkok de deux ans – surnommée «Einz» – est devenue la plus jeune au monde à subir une cryoconservation. Après sa mort d’un cancer du cerveau, sa famille stocke ses restes dans un laboratoire américain. Sa tête et son cerveau reposent maintenant dans un réservoir en Arizona. Hope Frozen suit la famille qui a pris cette décision peu orthodoxe. Le père de la fille, un scientifique du laser, aspire à donner à Einz l’occasion de vivre une renaissance à l’intérieur d’un corps régénéré. Il inculque ce rêve à son fils, un gamin de 15 ans nommé Matrix, qui veut participer à la relance de sa petite sœur. Mais ce que le garçon découvrira plus tard ébranlera l’espoir radical de la famille dans la science.

* Izzy’s Koala World – FAMILLE NETFLIX

Suivez Izzy, 11 ans, et sa mère vétérinaire alors qu’elles sauvent des koalas et nouent des amitiés remarquables avec des animaux sur leur île australienne.

* Michael McIntyre: Showman – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Le comédien primé Michael McIntyre fait ses débuts spéciaux dans la comédie stand-up originale Netflix avec Michael McIntyre: Showman. Fraîchement sorti de son « Big World Tour », devant plus de 800000 fans dans des arènes à guichets fermés à travers le monde, la superstar comique se souvient de rencontres internationales comme éviter les attaques de requins en Australie, l’étrange relation des Néo-Zélandais avec les voyelles, la différence entre jouer pour un US public contre un public britannique, ainsi que ses récits de marque sur la vie de famille. Filmé à l’emblématique London Palladium Michael McIntyre: Showman premières dans le monde le 15 septembre 2020.

* Pion Stars: Saison 2

* Le jeu de rap: Saison 2

* Les Schtroumphs 2

* Taco Chronicles: Volume 2 – NETFLIX ORIGINAL

La plupart des styles de tacos les plus populaires ont une histoire longue, riche et peu connue. Explorez certains d’entre eux dans la saison 2 de cette aventure culinaire révélatrice et appétissante.

* L’univers: Saison 2

Disponible le 16/09/20

* Bébé: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Chiara et Ludovica forment une amitié improbable alors qu’elles luttent pour trouver leur place et chercher l’amour dans un lycée d’un quartier exclusif de Rome.

* Challenger: Le vol final – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Docu-séries en quatre parties sur la catastrophe de la navette spatiale Challenger de 1986, dévoilant un moment indélébile pour une génération d’Américains.

* Criminel: Royaume-Uni: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Après une première série très réussie et un grand succès critique, Criminal revient avec quatre nouveaux cas, quatre nouveaux suspects et une pièce qui change tout. Préparez-vous à des histoires audacieuses, à des surprises et à une approche complètement innovante de la procédure policière.

* Le diable tout le temps – FILM NETFLIX

Dans un conte gothique explosif du Midwest couvrant deux décennies, des personnages sinistres convergent autour du jeune Arvin Russell alors qu’il combat les forces du mal qui le menacent et tout ce qu’il aime. Basé sur le roman primé de Donald Ray Pollock.

* MeatEater: Saison 9 – NETFLIX ORIGINAL

Les dernières aventures de la chasse à la table de Steve incluent des voyages mouvementés au Colorado, au Texas et au Wyoming, où il prépare des plats salés.

* Le paramédic – FILM NETFLIX

Après qu’un accident l’a mis en fauteuil roulant, Ángel décide de se venger de ceux qui l’ont trahi, en particulier la femme qui est partie quand il avait besoin d’elle.

* Signes: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Alors que Trela ​​est aux prises avec un traumatisme personnel, Ada prend ses responsabilités à la station. Pendant ce temps, un mystérieux inconnu arrive en ville.

* Chantez! – NETFLIX ORIGINAL

Animée par l’hilarant et talentueux Tituss Burgess, cette série de huit épisodes est le rêve d’un amateur de karaoké. Dans chaque épisode thématique, six candidats présentent les plus grands succès de ce genre tout en étant jugés par un analyseur vocal comparant leur performance vocale à celle de l’artiste original. Plus ils chantent, plus ils ajoutent d’argent à un jackpot collectif d’une valeur allant jusqu’à 60 000 $. Le premier tour vaut 10000 $ et les paroles sont attribuées au hasard, les candidats doivent donc être prêts à tout – le candidat ayant obtenu le meilleur score passe, tandis que les chanteurs restants votent pour un autre candidat. Pendant cinq autres tours, les enjeux augmentent et le jackpot augmente, et les deux derniers concurrents s’affrontent dans une bataille en tête-à-tête pour remporter le grand prix. Parfait pour chanter à la maison, les téléspectateurs de tous âges se retrouveront hors du canapé, chantant leurs chansons préférées et chantant leurs propres chansons.

Disponible le 17/09/20

* Le dogme du dragon – NETFLIX ANIME

Ressuscité en tant que ressuscité, Ethan entreprend de vaincre le dragon qui a pris son cœur, mais avec chaque démon qu’il combat, plus il perd son humanité.

* Le dernier mot – NETFLIX ORIGINAL

Au lendemain de la mort de son mari, une femme trouve de manière inattendue une nouvelle source d’énergie et un désir de vivre – alors qu’elle devient une élogieuse professionnelle à la surprise de sa famille et de ses amis.

Disponible le 18/09/20

* American Barbecue Showdown – NETFLIX ORIGINAL

American Barbecue Showdown est une série de concours culinaires de huit épisodes qui suit les meilleurs fumeurs d’arrière-cour et les barbecueurs compétitifs du pays alors qu’ils concourent pour le titre de champion américain du barbecue. La série est animée par Rutledge Wood et Lyric Lewis, les fonctions de juge incombant aux légendes du barbecue Kevin Bludso et Melissa Cookston. À chaque épisode, Kevin et Melissa confieront aux cuisiniers un défi qui mettra à l’épreuve leurs compétences en matière de barbecue d’une manière qu’ils ne pourraient pas imaginer. Des viandes uniques aux techniques de la vieille école, ils devront prouver qu’ils ont les compétences nécessaires pour fumer un autre jour.

* Jurassic World Camp Crétacé – FAMILLE NETFLIX

Six adolescents participant à un camp d’aventure de l’autre côté d’Isla Nublar doivent s’unir pour survivre lorsque les dinosaures font des ravages sur l’île.

* Cliquet – NETFLIX ORIGINAL

Ce préquel dramatique de «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» suit le personnage Nurse Ratched.

Disponible le 21/09/20

* Une chanson d’amour pour Latasha – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Latasha Harlins avait 15 ans lorsqu’elle a été injustement tuée par Soon Ja Du, 13 jours après le passage à tabac brutal de Rodney King. Du a été reconnu coupable d’homicide volontaire, mais n’a reçu aucune peine de prison. La mort de Latasha a été l’un des principaux catalyseurs des émeutes de Los Angeles de 1992.

Disponible le 22/09/20

* Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture à outils: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

C’est une autre saison de résolution de problèmes pour le mécanicien de singes Chico Bon Bon et sa Force de Fix-It.

* Jack Whitehall: Voyage avec mon père: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Le comique jovial Jack Whitehall et son père étouffant, Michael, racontent d’autres mésaventures de voyage dans une autre saison de cette comédie non scénarisée.

* Embrassez le sol

* Le Playbook – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le Playbook présente les entraîneurs légendaires qui partagent les règles qu’ils respectent pour réussir dans le sport et dans la vie. Grâce à des entretiens émotionnels et approfondis, chaque coach révèle les moments critiques de sa vie personnelle et de sa carrière qui ont finalement aidé à forger sa philosophie de coaching. Les entraîneurs en vedette incluent les Doc Rivers des Los Angeles Clippers; Jill Ellis, entraîneure double vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, la meilleure entraîneure de l’histoire du football américain; José Mourinho de Premier League, l’un des managers de football les plus décorés de tous les temps; Le célèbre entraîneur de tennis de Serena Williams, Patrick Mouratoglou; et Dawn Staley, basketteur et entraîneur du Temple de la renommée. Le Playbook est produit par SpringHill Company, Delirio Films et Boardwalk Pictures.

* Mighty Express – FAMILLE NETFLIX

Dans un monde ludique sillonné de voies ferrées, une équipe de locomotives et leurs copains enfants font bouger les choses et font les livraisons quoi qu’il arrive!

Disponible le 23/09/20

* Enola Holmes – FILM NETFLIX

Quand Enola Holmes – la sœur adolescente de Sherlock – découvre que sa mère a disparu, elle part à sa recherche, devenant une super détective à part entière alors qu’elle déjoue son célèbre frère et dénoue une dangereuse conspiration autour d’un mystérieux jeune seigneur.

* Attendre…

Disponible le 24/09/20

* The Chef Show: Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le Chef Show revient pour une autre saison alors que Jon Favreau (réalisateur / acteur) et le chef primé Roy Choi se réunissent pour continuer à apprendre, partager et célébrer différentes saveurs, cultures et personnes. Les deux amis explorent de nouvelles recettes, collaborent avec de grands noms du monde culinaire et se connectent autour de leur passion commune de réunir les gens autour d’un délicieux repas.

* Du vrai acier

Disponible le 25/09/20

* Un crime parfait – DOCUMENTAIRE NETFLIX

En avril 1991, Detlev Rohwedder, le chef de Treuhand, l’agence de privatisation et de restructuration est-allemande, a été assassiné à Düsseldorf. Une inspection de la scène a révélé trois douilles de cartouches, une chaise en plastique, une serviette et une lettre revendiquant la responsabilité de la Faction de l’Armée rouge (RAF), un groupe terroriste radical de gauche qui a tué 33 personnes entre 1971 et 1993. À ce jour, l’assassin n’a jamais été identifié.

* Country-Ish – NETFLIX ORIGINAL

COUNTRY-ISH suit le chanteur country Coffey Anderson et sa femme danseuse hip-hop Criscilla alors qu’ils élèvent leurs enfants et naviguent dans leurs perspectives de vie et de parentalité entre le pays opposé et la ville. Ils ont amassé une large audience sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui touchent plus de 50 millions de personnes qui tombent amoureuses de leur famille. Parfaitement racontable – et en même temps rempli d’humour et de cœur uniques – chaque épisode de Half House met en valeur leurs personnalités uniques alors qu’ils naviguent dans la vie de tous les jours dans un endroit loin du pays – Los Angeles.

* Nasty C

* Les fichiers de l’infirmière de l’école – NETFLIX ORIGINAL

Eun-young peut sembler être une infirmière d’école ordinaire, mais derrière son apparence banale se cache sa capacité surnaturelle à voir des monstres (ectoplasme) comme des figures de gelée. Lorsqu’elle est nommée dans un nouveau lycée, elle découvre rapidement de mystérieux secrets qui menacent les élèves et se bat aux côtés de son camarade In-pyo, le bel héritier de l’école.

* Sneakerheads – NETFLIX ORIGINAL

Devin (Allen Maldonado), un ancien sneakerhead devenu papa au foyer, ne revient dans le jeu que pour se retrouver rapidement cinq G dans le trou après être tombé dans l’un des projets de devenir riche rapidement de Bobby (Andrew Bachelor). . Désespéré de récupérer son argent avant que sa femme ne découvre qu’il est tombé du wagon, Devin fait appel à un groupe hétéroclite d’amateurs de chaussures dans sa quête mondiale des insaisissables «Zeroes», le Saint Graal des coups de pied difficiles à trouver .

Disponible le 26/09/20

* The Good Place: Saison 4

Disponible le 27/09/20

* Mauvais enseignant

* Van Helsing: Saison 4

Disponible le 28/09/20

* Dont le vote compte, expliqué – NETFLIX ORIGINAL

Les craintes concernant le truquage du processus de vote – par de puissants donateurs et entreprises, le gerrymandering, le collège électoral, la suppression des électeurs, la fraude aux urnes et la façon dont les votes sont comptés – sont démêlées dans cette série documentaire.

Disponible le 29/09/20

* Michelle Buteau: Bienvenue à Buteaupia – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Michelle Buteau, la reine du vol de scène de Netflix, offre la soirée dont nous avons tous besoin en ce moment dans sa nouvelle spéciale très drôle Michelle Buteau: Bienvenue à Buteaupia. Lâchée avec un gobelet de frosé à la main, elle livre une heure de comédie dynamique qui plonge dans la parentalité, la différence culturelle et la valeur négligée des hommes courts. Son approche d’une honnêteté rafraîchissante nous rappelle d’apprécier les employés du gouvernement nommés Otis et, surtout, ce personnage compte. Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia est produit par Page Hurwitz et Wanda Sykes pour Push It Productions. Hurwitz est également directeur. Les premières spéciales dans le monde entier sur Netflix le 29 septembre 2020.

* Bienvenue dans la mort subite

Disponible le 30/09/20

* American Murder: The Family Next Door – DOCUMENTAIRE NETFLIX

En 2018, Shanann Watts, 34 ans, et ses deux jeunes filles ont disparu à Frederick, dans le Colorado. Alors que des détails déchirants émergeaient, leur histoire a fait la une des journaux du monde entier. Raconté entièrement à travers des images d’archives comprenant des publications sur les réseaux sociaux, des enregistrements des forces de l’ordre, des messages texte et des vidéos personnelles inédites, la réalisatrice Jenny Popplewell rassemble un examen immersif et véridique d’une enquête policière et d’un mariage en désintégration. AMERICAN MURDER: THE FAMILY NEXT DOOR est le premier film à donner la parole aux victimes.

* Wentworth: Saison 8

Départ le 04/09/20

* Christophe Robin

Départ le 05/09/20

* Il était une fois: saisons 1-7

Départ le 8/09/20

* Norme du nord: aventure de taille royale

Départ le 9/10/20

* Les oubliés

Départ le 14/09/20

* Dossiers Cold Case: Saison 1

Départ le 15/09/20

* Raiders!: L’histoire du plus grand fan film jamais réalisé

Départ le 16/09/20

* La sorcière

Départ le 17/09/20

* Train pour Busan

Départ 9/20/ 20

* Clé de Sarah

Départ le 21/09/20

* Personne d’intérêt: Saisons 1-5

* SMOSH: le film

Départ le 22/09/20

* 20 pieds de la célébrité

Départ le 26/09/20

* Le grand maître

Départ le 28/09/20

* Tucker et Dale contre le mal

Départ le 30/09/20

* 2012

* 40 jours et 40 nuits

* Un conte de chevalier

* Cheech & Chong’s Up in Smoke

* Cher John

* Un moi méprisable

* Donnie Brasco

* Frances Ha

* Maison de la sorcière

* À l’intérieur de l’homme

* Insidieux

* Parc jurassique

* Le monde perdu: Jurassic Park

* Jurassic Park III

* Société Menace II

* Bébé à un million de dollars

* Combat mortel

* Boue

* Resident Evil: Afterlife

* La liste de Schindler

* Seabiscuit

* Sinistre

* Patrouilleurs de l’espace

* Terminator 3: la montée des machines

* Salut Terminator

* L’avocat du Diable

* Le réseau social

* Zack et Miri font un porno