Qui n’aime pas Nick Frost et Simon Pegg? Qui ne sourit pas par inertie, instinct ou gratitude lorsque l’un des deux apparaît dans un film ou une série?

Comme ils l’ont fait régulièrement tout au long de leur carrière, Frost et Pegg insistent encore une fois sur une comédie d’horreur où bien sûr il y a beaucoup plus de comédie que d’horreur. ‘Chercheurs de vérité’ deviendra une sorte de «Fichier X» dans lequel Frost joue Gus Roberts, un employé d’une société Internet qui, dans ses temps libres, se consacre à enquêter sur les phénomènes paranormaux. Un costume sur mesure, dans une série sur mesure inspirée du «monstre de la semaine», avec un cas différent à étudier dans chaque chapitre.

Frost n’est pas seul dans ses efforts, bien que cette fois Pegg ne soit pas son partenaire fatigué: ils sont à la fois créateurs et scénaristes de la série avec Nat Saunders et James Serafinowicz, bien que le rôle de Pegg devant les caméras en tant que patron of Frost peut être considéré comme un camée épisodique. Au lieu de cela, Samson Kayo et Emma D’Arcy agissent comme des écuyers pour Frost, avec Malcolm McDowell comme le voleur de scène classique qui profite de chaque minute à l’écran. Au total, huit épisodes de 30 minutes maximum chacun, appréciés en une seule séance et en une seule respiration.

C’est le bon et en même temps le mauvais d’une série aussi stylisée et condensée que ‘Chercheurs de vérité’Que dès qu’on a du temps libre, ça ne dure pas plus longtemps qu’un bonbon à la porte d’une école. Un bonbon pour égaler la sympathie de Nick Frost et Simon Pegg, ensemble ou séparément, mais peut-être sans «la magie» qui émane de leurs collaborations avec le réalisateur Edgar Wright. Normal par contre: comme je l’ai déjà démontré dans «Stag» ou «The Wrong Mans», Jim Field Smith sait ce qu’il fait mais il n’a ni l’énergie ni l’inventivité de Wright.

Il monte tellement qu’il monte tellement: ‘Chercheurs de vérité’ C’est toujours une série très sympathique et très facile à voir. UNE «Fichier X» concentré pas plus que sur ses épisodes comiques, avec un air classique mais l’apparence de se promener dans la maison et conçu pour le plaisir humble du spectateur. Sans préjugés ni complexes. Une production plutôt modeste, toujours positivement et authentiquement britannique, également assaisonnée d’une multitude de guides et d’un fil conducteur qui, après tout, a suffisamment de fondement pour servir dignement de fil conducteur. Un grand petit plaisir.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex