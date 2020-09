Habituellement, les conditions médicales sont décrites de manière extrêmement mélodramatique sur grand écran. On a tendance à faire appel à la sentimentalité du public pour rester dans la mémoire collective et, accessoirement, se faire reconnaître dans les récompenses (pure manipulation donc). Il faut admettre que bien souvent cette formule est efficace, mais d’autres fois c’est fatigant d’être devant la même structure. Heureusement, le film An Extraordinary Love n’est pas une production qui s’appuie sur une musique mélancolique, des séquences au ralenti ou des dialogues ringards pour développer son histoire. Au lieu d’y aller en présentant ces éléments, choisissez de vous appuyer sur les petites choses: regards, sourires et interactions beaucoup plus puissants et émouvants.

En fait, il est sûr d’oser dire que le plus grand succès du film Un amour extraordinaire réside dans la simplicité de sa fabrication, puisqu’en se dépouillant d’éléments banals, il laisse place aux merveilleuses performances de ses deux stars, qui ne sont que l’une des de nombreux aspects dans lesquels le projet est excellent.

Nous avons Liam Neeson et Lesley Manville, un couple très uni qui traverse une période difficile lorsqu’elle reçoit un diagnostic de cancer du sein. De là, ils seront confrontés à une série d’expériences qui, loin de les séparer, les unissent de plus en plus. Les deux artistes ont une chimie et un charisme merveilleux à l’écran. Ils parviennent à refléter un engouement avec chaque mouvement qu’ils font, chaque phrase qui sort de leur bouche. Même les moments d’obscurité ont une certaine lueur à chaque fois qu’ils échangent des mots.

S’il s’agissait d’un film romantique qui a pour seul but de faire pleurer le public, il ne serait pas étrange que l’histoire se concentre sur la route turbulente des obstacles que les stars doivent surmonter pour enfin aller dans la voie de la facilité. et recourir à une conséquence fatale pour transmettre votre message final. Cependant, ici, alors que l’on assiste à la tristesse provoquée par des nouvelles de ce type, on se rend vite compte que ce ne sera pas un film qui s’arrête pour mettre l’accent sur les drames existentiels et de couple.

Au contraire, c’est une production qui triomphe à cause de la façon dont elle est écrite, puisque comprend qu’être dans un lit d’hôpital n’est pas une raison de se sentir fini, mais une occasion de refaire surface avec plus de force qu’au début. Les souffrances doivent être acceptées, clairement exprimées; Si vous vous victimisez, vous tomberez inévitablement dans un territoire cliché et il est agréable de voir quelque chose qui n’est pas enclin à la sous-estimation déjà constante.

Il est d’une importance vitale que plus de place soit accordée à ces types de films qui sont frais, pleins d’espoir et qui ne sous-estiment pas simplement leurs personnages en les mettant dans des situations pessimistes, mais utilisent l’adversité uniquement comme arrière-plan pour souligner l’importance de la résilience, l’humanisme, la compagnie et, bien sûr, l’amour.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.