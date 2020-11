Acheter le 20th Century Fox par Disney était un grand pas pour Marvel Studios, car il aura enfin le contrôle sur Fantastic Four et X-Men, afin qu’ils puissent venir à la franchise à l’avenir et bien qu’il n’y ait rien de concret sur leur arrivée, les premières rumeurs ont commencé à émerger et l’une d’elles est la présentation individuelle de certains d’entre eux et il a été dit que Dan Stevens sera Magnéto dans le MCU.

L’introduction au MCU de personnages ayant appartenu à Fox semble être une réalité dans un avenir pas trop lointain et jusqu’à présent, le seul qui soit connu pour arriver est Dead Pool et dans le cas de Fantastic Four et X-Men, de nombreuses rumeurs ont surgi au sujet de son arrivée éventuelle, mais il n’y a pas de confirmation officielle des studios Marvel.

Selon les informations provenant de sources proches de Marvel, il est très probable que Dan Stevens sera Magneto dans le MCU, car l’acteur est considéré pour jouer ce méchant dans le cadre de l’introduction de mutants dans la franchise, bien que l’on ne sache toujours pas comment il serait introduit ou s’il le serait père de Wanda Maximoff à l’intérieur du MCU comme dans les bandes dessinées.

Curieusement, Dan Stevens n’est pas étranger au genre des super-héros et des mutants, puisqu’il a joué dans la série ‘Légion’, où il a joué David Haller, un puissant fils mutant de Charles Xavier, un rôle qu’il a joué pendant trois saisons entre 2017 et 2019 et qui a finalement été annulé, ce qui en fait une bonne option pour revenir jouer un mutant maintenant en tant qu’antagoniste, en plus d’être un visage familier des fans.