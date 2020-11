Les fans de Marvel Cinematic Universe (MCU) ont été très désireux d’en savoir plus sur la prochaine phase des projets que Marvel Studios prépare, d’autant plus que cette fois il ne s’agira pas seulement de films, mais aussi de séries comme “ WandaVision ”, «Le faucon et le soldat de l’hiver» ou «Loki». Maintenant, grâce à la fuite d’un nouveau jouet de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ Il a été révélé à quoi ressemblera le nouveau costume de Captain America.

Malgré le fait que la phase 4 du MCU a subi une pause en raison de la pandémie causée par Covid-19, de grandes surprises sont toujours attendues de ses prochains projets, et même de très grandes choses après la fin que les fans ont vue dans ‘Avengers: Endgame’.

Bien que pour le moment on ne sache pas grand-chose sur l’histoire de “ The Falcon and the Winter Soldier ”, plusieurs rapports ont révélé qu’il montrera les événements qui suivront “ Endgame ”, et en particulier le voyage et les défis que Sam Wilson / Falcon (Antony Mackie) devra accepter pleinement d’être le nouveau Captain America.

Les progrès de cette série ont montré une nouvelle tenue que Mackie portera dans l’émission, mais maintenant, grâce à une fuite d’un jouet de «Le faucon et le soldat de l’hiver», il a été révélé à quoi ressemblera le nouveau costume de Captain America.

Je ne sais pas si cela a encore été révélé mais je l’ai repéré dans un groupe de prototypes de collectionneurs … Semble être un prototype pour un Sam Wilson Captain America! de r / Disney_Toybox

La conception, bien que toujours un prototype, montre le personnage de Mackie dans son costume de Captain America, très similaire à ce qui a été vu dans les bandes dessinées, donc les fans veulent déjà le voir sur le petit écran.

Pour l’instant, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour voir les surprises que la série leur montrera une fois “ Le faucon et le soldat de l’hiver ” arrive à Disney + en 2021.