Après avoir vu ce que nous avons vu, il y a des choses que lorsque nous les voyons, il semble que nous les ayons déjà vues. Souvent, trop souvent. Un sentiment qui aussi, en général, est généralement accompagné d’un «et mieux compté».

Oui, mais peut-être pas. Reste-t-il quelque chose à dire qui n’a pas déjà été dit d’une manière ou d’une autre? Tout ne peut-il pas se résumer de la même manière, et encore et encore et encore, d’une manière ou d’une autre? La vie de quelqu’un est-elle vraiment assez spéciale pour être vraiment … unique?

Quelque chose d’ennuyeux, d’indifférent, de stupide, de banal, de gratuit … c’est exactement ce que “ Un chef-d’œuvre ” n’essaie pas d’être, un film inspiré d’un roman de Charles Willerford dans le scénario duquel la main du romancier Scott B. «A Simple Plan», à la fois du roman original et de sa version cinématographique correspondante réalisé par Sam Raimi.

Le film tente, et a une approche intéressante et un casting non moins intéressant auquel le réalisateur Giuseppe Capotondi ne parvient cependant pas à en tirer un réel avantage, même si sa réflexion sur la conception de l’art peut être stimulante. Le sentiment est que le film finit par être à mi-chemin, que l’intention initiale apparente et suggestive finit par perdre la partie contre le besoin, également apparent, d’offrir une torsion d’intrigue de tout sauf subtile.

Qu’il ne s’agit pas tant d’une vocation artistique que d’une question mercantile. Jack, cheval et roi. Et sous sa belle couverture un travail nutritionnel correct où, comme dans un thriller de bureau, l’important n’est pas ce qu’il peut paraître, mais combien il peut vous tenir éveillé, ce qu’il accomplit d’ailleurs jusqu’à la fin. Bien que nous l’ayons déjà vu auparavant.

Et mieux dit.

Par Juan Pairet Iglesias



